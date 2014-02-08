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رئيس اتحاد هندسة القاهرة السابق: الإدارة تتهمنى بسرقة أختام الكلية

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رئيس اتحاد هندسة القاهرة السابق: الإدارة تتهمنى بسرقة أختام الكلية رئيس اتحاد هندسة القاهرة السابق: الإدارة تتهمنى بسرقة أختام الكلية

قال أحمد ممتاز، رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة السابق والمحال للتحقيق من قبل الكلية، إن الإدارة وجهت له تهمة "سرقة أختام الكلية"، وتزوير عذر مرضى لنفسه، خلال الفترة الماضية.

وأوضح ممتاز لليوم السابع أن الكلية استندت فى توجيه هذه التهمة إليه إلى أن كان متواجدا الكلية خلال أحداث السرقة التى تعرضت لها الكلية عقب فض اعتصام النهضة.

وأضاف ممتاز أن الكلية اتهمته بذلك لعلم الإدارة بتواجده، كرئيس لاتحاد الطلاب حينها، بالكلية خلال أعمال النهب وأنه اتصل تليفونيا بالدكتور شريف مراد، عميد الكلية وأبلغه أن بما يحدث فى الكلية من أعمال سلب ونهب وحرق، حيث رد عليه قائلا: "منقدرش نعمل حاجة".

وأكد ممتاز، أن الأمن لم يكن متواجدا بالكلية نهائيا إبان أعمال التخريب والعنف التى تعرضت لها الكلية فى فض اعتصام النهضة، وأنه كان متواجدا بصفته رئيسا لاتحاد طلاب الكلية فى هذا التوقيت.

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