مهاب مميش يتوجه غدا إلى هولندا على رأس وفد فى زيارة تستغرق 3 أيام

قال طارق حسنين المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس، إن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يتوجه صباح غد الأحد، إلى هولندا على رأس وفد مصرى بدعوة من وزيرة البنية التحتية والبيئة الهولندية "ميلانى شولتز"، وذلك للاطلاع والوقوف على أحدث الأساليب فى وتصميم وإنشاء البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية المتاخمة.

ومن المقرر، أن يقوم الفريق مميش بزيارة تفقدية لميناء روتردام وهو واحد من أكبر وأحدث الموانئ فى العالم للاطلاع على أحدث النظم المطبقة فى إدارة الموانئ والمناطق اللوجستية المجاورة، وهو ما سيكون له أثر إيجابى كبير فى الإعداد والتجهيز لمشروع تنمية محور قناة السويس ليخرج إلى النور متوافقا مع أحدث النظم والتصاميم العالمية، ومن المنتظر أن تستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام.