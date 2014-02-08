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قائمة مرتضى منصور.. ابنه ومعروف وسليمان والفيلسوف

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قائمة مرتضى منصور.. ابنه ومعروف وسليمان والفيلسوف قائمة مرتضى منصور.. ابنه ومعروف وسليمان والفيلسوف

أعلن مرتضى منصور قائمة يدخل بها انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك تضم أحمد جلال إبراهيم على مقعد نائب الرئيس.

يترشح مرتضى منصور على مقعد رئاسة نادي الزمالك، ومعه أحمد جلال إبراهيم و5 أعضاء.

في قائمة الأعضاء يأتي محمود معروف، وكذلك أيمن يونس الذي يعمل حاليا في مجلس الإدارة المعين للنادي.

ومع الفيلسوف ومعروف، يأتي أحمد سليمان مدرب حراس المرمى الأسبق في الزمالك ومنتخب .

كذلك يتواجد مصطفى عبد الخالق وسيد متولي.. وتحت السن يتواجد مصطفى سيف العماري وأحمد مرتضى منصور.

وأفصح منصور "يتبقى لنا عضوا واحدا تحت السن.. أستقبل الكثير من الترشيحات حاليا، وأنتظر النتيجة".

وكان مقررا أن تقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك في شهر مارس المقبل.

ويدخل حازم ياسين الانتخابات على مقعد أمين صندوق في مجلس منصور.

وصرح منصور "لا نريد تكرار مشكلة 2005 حين انتخب الناس مجموعة من الأعضاء غير المتجانسين من قوائم مختلفة".

وأتم "لو انتخبتموني رئيسا ولم تأتوا بقائمتي فلن أعمل.. أرجوكم انتخبوا القائمة بالكامل".

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