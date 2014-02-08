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ليفربول يسحق الأرسنال بخماسية في الدوري الإنجليزي

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ليفربول يسحق الأرسنال بخماسية في الدوري الإنجليزي ليفربول يسحق الأرسنال بخماسية في الدوري الإنجليزي

ليفربول و تشيلسي

 

دمر فريق ليفربول حصون أرسنال بخماسية رد عليها المدفعجية، بهدف في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الـ 25 من الدوري على ملعب آنفيلد.

بدأ ستركيل التهديف لليفربول في الدقيقة الأولى قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 10 ثم ضاعف سترلينج غلة الأهداف بالثالث في الدقيقة 16 قبل أن يسجل ستوريدج الرابع في الدقيقة 20 وفي الدقيقة 52 سجل سترلينج هدفه الثاني والخامس لليفربول قبل أن يسجل ارتيتا هدف أرسنال الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 69.

وبعد هذه المباراة يتجمد رصيد أرسنال عند النقطة 55 على قمة الدوري فيما ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 50.

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