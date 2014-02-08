حلوى الماما

أعدّ ريان بزيع (14 سنة) طبق حلوى خفيف من ابتكار والدته، كان قد لاقى رواجاً في صفوف أصدقائه، عندما زاروه من قبل، فأحبّ إعادة التجربة بنفسه، علماً أن نكهته اللذيذة تجمع بين المطابخ الشرقيّة والغربيّة.

المقادير:

-5 أكواب من الحليب قليل الدسم

-كوب ونصف من طحين الفرخة

-ملعقتان كبيرتان من السكر

-رشة من الفانيليا

-ملعقة كبيرة من ماء الزهر

-مغلّفان من كريما الخفق

-كوب من الحليب الخالي من الدسم

-القليل من الشوكولاتة المبشورة، للتزيين

-القليل من زهر الليمون، للتزيين

طريقة التحضير:

1- يضاف، إلى طنجرة غير لاصقة توضع على نار هادئة، كلّ من أكواب الحليب الخمسة وطحين الفرخة والسكر والفانيليا، ويحرّك هذا الخليط بواسطة ملعقة خشب، حتى يشتدّ.

2 -ثم، ترفع الطنجرة عن النار، ويسكب ماء الزهر، مع التحريك بواسطة الملعقة الخشب، ويسكب هذا الخليط، بعدها، في طبق زجاج شفّاف للتقديم.وتدع الطبقة الأولى من الحلوى، لتبرد جيداً.

3- تخفق الكريما مع كوب من الحليب الخالي من الدسم، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم تسكب بضع قطرات من ماء الزهر في هذا الخليط، مع الاستمرار في الخلط.

4- توضع طبقة الكريما، فوق الطبقة الأولى من الحلوى، ويزيّن هذا الطبق بالشوكولاتة المبشورة وزهر الليمون.

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