أساسيات مكياج مذيعة "العربية"سهير القيسي

تتميز مذيعة قناة "العربية" سهير القيسي بإطلالة خاصة تعتمد في أساسها على اللون الأسود أو البني الممزوج بالألوان الأخرى، التي تتنوع ما بين الألوان الزاهية تارة، والألوان القاتمة تارة أخرى.

ويعتبر مكياج سهير القيسي من أكثر أنواع المكياج التي تلائم صاحبات العيون البنيّة، فهو رقيق وجذاب، وخالٍ من التكلف والمبالغة، وملائم للسهرات وأجواء العمل أيضاً.

ولتتألقي بالمكياج الملائم للون عينيك البنيّة أو العسليّة، أنت بحاجة إلى معرفة كيف تطبّق سهير القيسي مكياجها، فإليك الخطوات في ما يلي:

1. الأساس

لتطبقي أساس مكياج العيون، قومي بوضع طبقة من الظلال ذات اللون البيج، أسفل الحاجب وعلى الجفن العلوي.

2. تدرجات الألوان

ابدئي بوضع أول درجة من الألوان على زاوية العين الداخلية، ولتكن الظلال المشمشية اللامعة، ثمّ ضعي طبقة من الظلال باللون الموف اللامع على منتصف الجفن العلوي، واسحبيه إلى الخارج.

3. الأساس الأسود أو البني

تعتمد سهير القيسي في مكياجها على اللون الأسود أو البنيّ لإضافة السحر والجاذبية إلى إطلالتها؛ فهو بمثابة أساس لمكياج عيونها الذي لا تتخلى عنه أبداً. ولتطبيق الأساس، اختاري اللون الأسود أو البنيّ حسب إطلالتك، ثم قومي برسم خط منه فوق الظلال السابقة عند ثنية العين، مع مراعاة أن يزيد سمك الخط كلما اتجهت إلى الخارج، حتى يكون سميكاً عند طرف العين، ومسحوباً إلى الخارج.

4. اللمسات الأخيرة

تعتمد لمسات العيون الأخيرة على الكحل الأسود أو البني، والماسكرا على الرموش الطبيعية في الصباح، وعلى رموش اصطناعية ساحرة في المساء، مع لمسة من الآي لاينر السائل إن كنت تفضلينه.

5. المزيد من الجاذبية

وإذا أردت مزيداً من الجاذبية لعيونك في إطلالة مسائية، يمكنك رسم خط رفيع من الظلال السوداء على الجفن السفلي، مع إعادة رسم خط آخر من اللون الموف اللامع الذي سبق استخدامه على الجفن العلوي.

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