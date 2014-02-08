حرب فيسبوكية عقب عرض "البرنامج" لباسم يوسف

اشتعل موقعا التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" بردود الأفعال المتباينة عقب عرض برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف، في أولى حلقاته على شاشة قناة MBC مصر، فالبعض رفض إقحام باسم الإيحاءات الجنسية في كل محاور الحلقة، دون رقابة لدرجة أن بعض الألفاظ مرت دون إرفاقها بصافرة الرقابة مثلما كان يحدث على قناة CBC، التي كان يعرض عليها البرنامج من قبل.

وقد رفض هؤلاء تهكّم باسم بشكل مباشر على حب الشعب المصري للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، وسخريته من إفراط وسائل الإعلام في الحديث عن السيسي، كما سخر بعض النشطاء من تهكم باسم على هذه المبالغة في حين أنه هو شخصيا أفرد البرنامج كله للحديث عن وزير الدفاع.

البعض الآخر دافع عن يوسف وطالب من لا يعجبه البرنامج بألا يشاهده أصلاً، واعتبر كثيرون أنه من حق باسم يوسف الحديث عن أي شخص، وتساءلوا عن سبب رفض البعض لسياسة باسم حالياً رغم عدم رفضهم لنفس هذه السياسة التي كان يتبعها أيام الرئيس المعزول محمد مرسي.

الفنان عمرو مصطفى كتب على صفحته الخاصة على "فيس بوك" "صباح الخير يا جماعه، معلهش ماشوفتش برنامج المونولوجيست علشان كنت بعمل أغنيه جديدة للشهداء، بس سمعت أن الأراجوز محروق أوي هقول جمله واحده ردا عليه.." أنا هفضل الملحن رقم واحد في الشرق الأوسط و ولادي و أحفادي هيعيشوا يفتخروا بإسمي و أنت؟؟!!! انت هتفضل الأراجوز رقم اتنين لأن عادل الفار دمه أخف أما ولادك و أحفادك.. فربنا يتولاهم بأه. ولاد الأراجوز أهوم أهو. والله الموفق المستعان".

من جهته كتب الفنان عصام شاهين "باسم يوسف مش عايز يقتنع انه مقدم برنامج ناجح مش اكتر، مش عايز يقتنع بالقاعدة الفقهية إذا حضر الماء بطل التيمم، باسم كان أثناء حكم الإخوان هو حلم الناس في الفضفضة وظهر السيسي فأصبح حلم الناس في الخلاص، وطبيعي جدا أن الناس تحب السيسي وتعشقه لكن اللي باسم مش عايز يصدق أن حلم الناس بقى اكبر منه، وبقى بيغير على نجوميتو من السيسي واعتقد كل اللي بيعمله ده بسبب حالته النفسية".