صهر غادة عبد الرازق:ادعاء محمد سامي عليّ كاذب

أعرب النقيب حامد الشال زوج روتانا ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، عن ثقته التامة بنزاهة القضاء المصري وقال إنه كان يثق فعلياً في تبرئته من الادعاء الذي تقدم به المخرج محمد سامي ضده، يتهمه فيه هو وحماته غادة عبد الرازق بالتعدي عليه وضربه، حيث أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكمها ببراءته فيما حكمت على غادة وسامي بغرامة 15 ألف جنيه لكل منهما في واقعة السب المتبادل.

وأشار حامد أنه لم يتعدّ على المخرج محمد سامي بالقول أو بالفعل كما ادعى هذا الأخير، مؤكداً أن ادعاءه كاذب.

هذا وقد علمت "سيدتي نت" أن كل من غادة وسامي رفضا وساطات المصالحة، حيث حاول المقربون منهما عقد جلسات صلح بينهما، إلا أن كل منهما تشبث برأيه خاصة غادة التي قالت إنها لن تتنازل عن حقها.