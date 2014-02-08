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بأمر من محاميه أحمد عز يتجاهل زينة

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بأمر من محاميه أحمد عز يتجاهل زينة بأمر من محاميه أحمد عز يتجاهل زينة

طلب المستشار مرتضى منصور من الفنان أحمد عز التزام الصمت وعدم التحدث إلى وسائل الإعلام، لأن تبادل التصريحات مع زينة سيكون في غير مصلحة القضية نهائياً.
وقد قرّر عز فعلياً تجاهل قصته مع زينة، والبدء بعد عشرة أيام بتصوير مسلسله "اكسلانس" مع الفنانة اللبنانية نور، أما زينة فقد عطلت كل مشروعاتها السينمائية والتليفزيونية وقررت التفرغ تماماً لقضيتها حتى تثبت نسب توأميها لأحمد عز.

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سيدتي