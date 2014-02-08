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60 مينى باص منها 25 بخدمات الإنترنت تبدأ العمل فى القاهرة

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60 مينى باص منها 25 بخدمات الإنترنت تبدأ العمل فى القاهرة 60 مينى باص منها 25 بخدمات الإنترنت تبدأ العمل فى القاهرة

أصدر الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة تعليماته بانطلاق 60 مينى باص جديدا، خطوط تشغيل تابعة لشركات النقل الجماعى بالقاهرة، للعمل تحت إشراف هيئة النقل العام، والتى تحدد مسارها وتعريفة الركوب والرقابة على الشركات، تشجيعاً للمواطنين باستخدامها بديلاً عن السيارات الخاصة، لتخفيف الضغط المرورى على شوارع العاصمة.

وتضمنت الأتوبيسات الجديدة تشغيل 25 وحدة مينى باص ذكى تقدم خدمة الإنترنت المجانى، وتضم شاشات LED لعرض خط السير للجمهور، وشاشات LCD داخلية ترفيهية تعرض بعض المواد الترفيهية والإعلانات والدعاية لتحسين السلوكيات، وإذاعة داخلية للإعلان عن المحطات القادمة، وإضافة كاميرا داخلية لمراقبة السائق والركاب، مع التزام السائقين بالزى الموحد، وسيتم تشغيل المينى باص الجديد على خط زهراء مدينة نصر ــ أبو وافية.

وتم مراعاة الحفاظ على إحلال وتجديد المينى باصات الأخرى مع عدم تغيير تعريفة الركوب، حفاظاً على التعريفة الاقتصادية للمواطن البسيط.
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