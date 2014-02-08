ما هو الدور الذي سيعيد مريم أوزيرلي إلى تركيا؟

بعد أن تسبّبت شخصية السلطانة هيام المرهقة برحيل الممثلة التركية مريم أوزيرلي إلى ألمانيا للعلاج من متلازمة الإرهاق النفسي، ثم تبين لاحقاً أنها حامل يبدو أنّ شخصية السلطانة كوسيم ستعيدها ثانيةً إلى تركيا.

فقد تردد في الصحافة التركية مجدداً خبر عودتها الوشيكة إلى تركيا، وتحديداً في الأسبوع التالي لولادتها طفلتها مباشرةً لقراءة نص مسلسل تاريخي جديد تدور أحداثه حول السلطانة كوسيم، وهي واحدة من أهم سلطانات الدولة العثمانية ولعبت دوراً مهماً في عصرها.

ومتوقع أن توقع في زيارتها إلى تركيا، عقد مسلسل السلطانة كوسيم مع تيمور ساوجي منتج مسلسلها السابق "حريم السلطان"، بعد أن تصالحا بعد خلاف ساخن تداولته الصحافة التركية لفترة طويلة.

وكان هذا العمل محورياً في حياتها حيث منحها شهرة عالمية غير مسبوقة، فاختيرت خامس أجمل امرأة في العالم لعام 2013 كما تراجعت في عام 2014 مرتبة واحدة لتصبح سادس أجمل إمرأة في العالم باستفتاء أجراه موقع هووليوود بوز hollyoodbuzz .

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