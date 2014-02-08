اسمعوا الحِكم من أفواه "المشاهير"

من قال إن الأقوال المأثورة والحكيمة هي فقط ما يصدر من أفواه الفلاسفة والعملاء؟... إنّ كلّ صاحب تجربة عميقة يستطيع أن يأتي بقولٍ من وحي الاختبارات التي عاشها في حياته؛ وليس بالضرورة أن ينتج القول الحكيم عن تجربة مؤلمة وعصيبة عاشها الإنسان، إذ يمكن لأبسط الأمور من حولنا أن تنتج أقوالاً يقرأها ويستعين بها الجميع، ولربما يُحاكي ذلك المثل الشائع؛ "تخرج الحكم من أفواه المجانين".

وماذا عن المشاهير، هل يمكن أن يأتوا بأقوال عميقة بعيداً عن الفنّ وعالم الشهرة الزائف؟

بالطبع، إنّ وصول المشاهير إلى هذه المرحلة من النجاح والعالمية هو حصيلة مشوار طويل من العمل الدؤوب المليء بالتجارب الأليمة والمراحل العصيبة مهما اختلفت توجّهات أولئك، وبصرف النظر عن المدّة التي استغرقوها للوصول إلى الشهرة؛ ولا باس من إلقاء نظرة على أقوال بعض المشاهير، لنرى ما الذي يمكن أن تضيفه لنا.

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