أخبار عاجلة

الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل -
بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم -
الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أمن الفيوم يضبط “مدرب تايكوندو” منتمي للإخوان وبحوزته 10 قنابل

Google+ Print
أمن الفيوم يضبط “مدرب تايكوندو” منتمي للإخوان وبحوزته 10 قنابل أمن الفيوم يضبط “مدرب تايكوندو” منتمي للإخوان وبحوزته 10 قنابل

8 فبراير 2014 | 1:28 مساءً

wekalet-anba2-ona.png
ميلشيات الاخوان

ميلشيات الاخوان

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أكدت قيام الإخوانى أشرف عبد الفتاح عبد الفضيل السعدنى –40 سنة، مدرب تايكوندو، مواليد مركز إطسا بمحافظة الفيوم –  بحيازة وإحراز مواد متفجرة وأسلحة وذخائر بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المسكن المُشار إليه وضبطه وبحوزته قنبله كبيرة الحجم تزن 25 كيلو  من مواد شديدة الإنفجار ومزودة بمفجر و 2 تيمر و 2 ريموت، و9 قنابل محلية الصنع مزودة بفتيل ومعدة للإستخدام، و8 بندقية خرطوش عيار 12 مم، و475 طلقة حية خرطوش، و 598 طلقة آلى عيار 762×39، و4 هاتف محمول وجهاز “آى باد”، و مبالغ مالية ( 30,265 جنيه مصرى – 1250 دولار)،  وبإرشاده تم ضبط سيارة دفع رباعى يستخدمها فى تحركاته.

وبمواجهته بالتحريات والمضبوطات أقر بإنتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابى وحيازته للمضبوطات بعد أن تسلمها من أمين حزب الحرية والعدالة بالمعادى أحمد يونس عقب فض إعتصام رابعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستكمال الفحص والوقوف على أبعاد نشاط المتهم.

عاجل 2014-02-08

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا