أمن الفيوم يضبط “مدرب تايكوندو” منتمي للإخوان وبحوزته 10 قنابل

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أكدت قيام الإخوانى أشرف عبد الفتاح عبد الفضيل السعدنى –40 سنة، مدرب تايكوندو، مواليد مركز إطسا بمحافظة الفيوم – بحيازة وإحراز مواد متفجرة وأسلحة وذخائر بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المسكن المُشار إليه وضبطه وبحوزته قنبله كبيرة الحجم تزن 25 كيلو من مواد شديدة الإنفجار ومزودة بمفجر و 2 تيمر و 2 ريموت، و9 قنابل محلية الصنع مزودة بفتيل ومعدة للإستخدام، و8 بندقية خرطوش عيار 12 مم، و475 طلقة حية خرطوش، و 598 طلقة آلى عيار 762×39، و4 هاتف محمول وجهاز “آى باد”، و مبالغ مالية ( 30,265 جنيه مصرى – 1250 دولار)، وبإرشاده تم ضبط سيارة دفع رباعى يستخدمها فى تحركاته.

وبمواجهته بالتحريات والمضبوطات أقر بإنتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابى وحيازته للمضبوطات بعد أن تسلمها من أمين حزب الحرية والعدالة بالمعادى أحمد يونس عقب فض إعتصام رابعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستكمال الفحص والوقوف على أبعاد نشاط المتهم.