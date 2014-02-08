الهدوء يلفّ منزل Scarlett Johansson الجديد

بالرغم من امتلاكها عدداً من البيوت، اشترت النجمة الأمريكية Scarlett Johansson أخيراً واحداً جديداً في مدينة "هامبتون" في ولاية "فلوريدا" بـ 2.2 مليون دولار أمريكيّ؛ وذلك بهدف الهروب من أضواء الشهرة وضغط الروتين، حيث يُمكن لها أن تنعم بالهدوء الذي يكسوه، كما بخضرة الطبيعة.ما رأيك في جولة شاملة في أرجاء منزلها الذي يسكنه الطراز الريفيّ؟

يمتدّ هذا المنزل على ما يقرب من 3500 قدم مربّعة، ويضمّ 4 غرف نوم، تتمتع كلّ منها بشرفة تطلّ على المسبح الضخم الذي يتوسّط الحديقة المشبعة بالخضرة.

ويغطّي خشب الصنوبر أرضيّة الغرف جميعها.وتمتدّ الطبقة الأرضية على مساحة مفتوحة واسعة، يدخل في حيّزها العديد من الجلسات المنفصلة التي تطلّ واحدة منها على الحديقة؛ فيها أريكتان بسيطتان، وزُيّنت زواياها بالنباتات العملاقة الخضراء.

ويطيب للمالكة أن تسترخي على الأريكة التي تؤثث الجلسة الثانية، وتضمّ موقداً من الحجر الأبيض يفصل بينها وبين غرفة الطعام المفتوحة على المطبخ.

وتتألف غرفة الطعام من طاولة خشب مستطيلة، تستقبل 8 أشخاص على سطحها.

وتحرص النجمة على إعداد أطباق الطعام على طاولة الخشب الضخمة الموجودة في المطبخ المريح، حيث تنتشر الخزائن لحفط الأدوات المستعملة في الطهو بشكل أنيق، منعاً من حدوث الفوضى.

أما الدفء والحميمية فتبحث عنهما النجمة في غرفة نومها الخاصّة، بمحاذاة الموقد الذي ينشر نيرانه المشتعلة في أرجاء الغرفة، وهي على سريرها الخشبيّ قبالة الشرفة، حيث تستمتع بمشاهدة المناظر البانورامية الساحرة من دون أن تتجشّم عناء القيام أو الانتقال، إلا إذا رغبت في القراءة، فتجلس حينها إلى طاولة المكتب الخشب البسيطة!

والمكان الخاص بالنجمة الهوليوودية فسيح، وبإمكان أصدقائها ممن يُطيل وإيّاها السهر أن ينام في غرفة من الغرف المخصّصة للضيوف، والتي تضمّ أسرّة من الخشب وخزائن وأباجورات بسيطة.

وتقضي النجمة أوقات فراغها في السباحة في الهواء الطلق، داخل مسبح تتلألأ مياهه تحت أشعة الشمس الساطعة!

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