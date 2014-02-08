ريجيم خاص للمرأة الحامل

تعد مرحلة ما قبل الحمل من أهم مراحل تجهيز الجسد لاستقبال الجنين، فإن كان لديك نقص في أي فيتامين أو مواد غذائيَّة أساسيَّة فإنَّ طفلك حتماً سيتأثر بذلك. وإذا كنت تعانين من فرط السمنة أو النقص الشديد في الوزن قبل الحمل فعليك أن تضعي لنفسك نظاماً غذائياً صحياً بمساعدة طبيبك.

ولكن ماذا تفعلين خلال فترة الحمل؟

أول جملة تسمعها الحامل عند نشرها لخبر حملها: «عليك الآن أن تأكلي عن شخصين»، ولكن هذه المقولة خطأ، إذ إنَّ معدل زيادة السعرات الحراريَّة خلال الحمل لا يتعدى 300 وحدة حراريَّة، وهذا بعد الشهر الثالث.

«سيدتي. نت» التقت بالدكتورة رويدة إدريس، اختصاصيَّة التغذية؛ لتحدثنا عن صحة الأم أثناء الحمل.لتعرفك على أهم الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن وهي:

ـ النشويات: يجب ألا تكثر منها الحامل؛ لأنَّها تسبب السمنة، كالخبز والمعكرونة والأرز والبطاطس، الإقلال من تناول الكيك والبسكويت.

- تجنب الإكثار من الأطعمة شديدة الملوحة والمخزنة مثل المش، المخلل، السردين، المملح، والفسيخ؛ لأنَّها تؤثر في ضغط الدم وتخزن الماء في الجسم، ما يؤثر في وزن الأم والجنين على حد سواء.

- الإقلال بقدر الإمكان من المواد الدهنيَّة، فمن المستحب أن تلجأ الحامل إلى الطهو بزيت الذرة، والامتناع عن السمن والزبد والكريمة والقشدة؛ لأنَّ المواد الدهنيَّة المشبَّعة تعطي سعرات حراريَّة كثيرة؛ فتسبب زيادة وزن الحامل وتراكم الدهون لديها، ما يصعب عليها إنقاص وزنها بعد الولادة.

- الإقلال من السكريات والحلويات المصنعة؛ لاحتوائها على كثير من السعرات الحراريَّة، واستبدال العسل كمحلٍّ للمشروبات بالسكر.

- الامتناع عن المشروبات الغازيَّة والعصائر المحلاة صناعياً بشكل عام؛ لأنَّها تمنع امتصاص الكالسيوم وفيتامين «د»، ما يسبب ضعف العظام وتشوهات في الهيكل العظمي للجنين وكذلك زيادة الوزن.

حمية الدكتورة رويدة إدريس:

وجبة خفيفة عند الاستيقاظ من النوم

ـ كوب حليب قليل الدسم + حبتا شابورة أو وحدتا بسكوت نخالة.

الفطور

ـ ربع خبز أسمر أو شريحة توست أسمر، أو نصف خبز صامولي أسمر أو نصف كوب كورن فليكس.

ـ جبن أبيض قليل الدسم أو شريحة جبن شيدر، أو ملعقتا جبن سائل، أو وحدتا جبن مثلثات قليل الدسم، أو بيضة مسلوقة أو 3 ملاعق فول كبيرة.

ـ نصف كوب عصير طازج أو حبة فاكهة حسب الرغبة.

وجبة خفيفة

- حبة فاكهة أو نصف كوب عصير طازج.

- 3 حبات شابورة «بر» أو 3 حبات بسكوت نخالة.

الغداء

ـ كوب خضار بالبخار أو بالفرن (ما عدا البطاطس) + ملعقتان صغيرتان زيت زيتون.

ـ ثلاثة أرباع خبز أسمر «بر»، أو 8 ملاعق أرز أو معكرونة أو فريك أو جريش «مسلوق».

ـ 90 غراماً، بحجم الكف، لحم أو سمك أو دجاج (مشوي أو مسلوق أو بالفرن أو بالبخار).

ـ طبق كبير سلطة خضراء.

ـ حبتا فاكهة أو كوب عصير طازج.

وجبة خفيفة

ربع كوب مكسرات مشكلة + 3 حبات تمر.

العشاء

شريحة توست أو ربع رغيف خبز أو حبتا شابورة بر+ ملعقة كبيرة لبنة أو شريحة جبن قليل الدسم + طبق صغير سلطة خضراء.

وجبة خفيفة قبل النوم

كوب لبن أو زبادي أو حليب قليل الدسم + حبة فاكهة.

عند الإحساس بالجوع ينصح بتناول بسكويت النخالة أو الفواكه أو الخس والخيار.

نصيحة:

احرصي على شرب ما لا يقل عن لتر ونصف أو لترين من الماء، وممارسة رياضة المشي يومياً لمدَّة نصف ساعة في حالة الحمل الطبيعي.