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Marc Jacobs يكشف عن تغيرات كبيرة لعلامته التجارية

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Marc Jacobs يكشف عن تغيرات كبيرة لعلامته التجارية Marc Jacobs يكشف عن تغيرات كبيرة لعلامته التجارية

كشف المصمم الأمريكي الشهير Marc Jacobs عن تغيرات مستقبلية كبيرة لعلامته التجارية منها تغيير إسم المجموعة الثانوية Marc By Marc Jacobs حيث قال “ لطالما كرهت هذا الإسم و لدي فكرة واضحة عما يجب أن يكون ولكن لا أستطيع الكشف عنه حيث أعتقد أني إن قلت الخبر قبل أن يحصل فلن يحصل مطلقاً”.
بينما تهتم كل من Katie Hillier و Luella Bartley بتصاميم خط الأزياء الثانوي الذي سنشاهد عرضه في 11 من شهر فبراير في أسبوع الموضة ، يركز المصمم Marc Jacobs بنفسه على خط الأزياء الرئيسي حيث يقول “ لقد تركت فريق التصميم يتولى انتاج الأحذية والحقائب بدون تدخل مني وبذلك جاء التجار ليوجهون فريق التصميم مما جعل القطع تفقد هويتها “ وأضاف “ لا أوجه اللوم إلى أي أحد ولكن الأمور تدهورت وأنا الوحيد القادر على إعادتها إلى نصابها”

من ناحية أخرى تناقلت وسائل الإعلام العديد من الأخبار حول إنتقال المصمم بعرضة من نيويورك إلى باريس . فما هي التغييرات المستقبلية التي يجب أن نترقبها بعد أن انفصل المصمم عن دار Louis Vuittonوتفرغ لعلامته التجارية الخاصة .

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