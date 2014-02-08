النيابة تطلب تحريات حول زوجتى مرسى وبديع بالتحريض ضد وزير الداخلية

أمرت نيابة مصر الجديدة، بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطنى حول واقعة اتهام كل من زوجة "مرسى" وزوجة المرشد العام للإخوان "محمد بديع"، و"عزة الجرف" الشهيرة بـ"أم أيمن"، لاتهامهن بالتحريض على قتل وزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال المحامى عاصم قنديل الذى تقدم ببلاغه ضد كل من "نجلاء على محمود" زوجة الرئيس السابق محمد مرسى، وزوجة خيرت الشاطر "عزة أحمد توفيق"، وزوجة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان "سمية محمد الشناوى" وعزة الجرف الشهيرة بـ"أم أيمن"، وذلك لاتهامهن بالتحريض على قتل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وقيادات الوزارة.

ذكر البلاغ أن المشكو فى حقهن حرضن على أحداث العنف التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية، من خلال مداخلتهن الهاتفية على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، ومن خلال تصريحاتهن على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر".