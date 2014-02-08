«الآثار»: «فيلا أوجيون» بالإسكندرية غير مسجلة كأثر ولم تدرج على قوائم اليونسكو

أكدت وزارة الدولة لشؤون الآثار أن فيلا جوستاف أوجيون الكائنة في 75 شارع أحمد إسماعيل بباب شرق في محافظة الإسكندرية غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية ولا ينطبق عليها قانون حماية الآثار.

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته، السبت، أن هذه الفيلا ليست ضمن قوائم التراث العالمي لليونسكو، وإنما (أوجست بيريه 1874- 1954) معماري فرنسي، له مساهمات رائدة في مجال البناء الخرساني، حيث أعلنت منظمة اليونسكو عام 2005 أحد مبانيه المعاد إنشائها بعد الحرب العالمية الثانية في لو هافر بفرنسا موقعًا للتراث العالمي، وليس في مصر أي مبان للمعماري جوستاف أجيون مسجلة على قائمة التراث العالمي.

وأهابت وزارة الدولة لشؤون الآثار بوسائل الإعلام بتحري الدقة والتفرقة بين ما هو مسجل في عداد الآثار وينطبق عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 201، وبين ما هو مبنى تاريخي ذو طراز معماري مميز ينطبق عليه القانون 144 لسنة 2006 في ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ هدم اﻟﻤﺒﺎني واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ اﻵﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط.