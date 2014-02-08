الأهلي يستعيد جدو أمام الاتحاد.. وفتحي يلحق به أمام الجونة

يستعيد الأهلي خدمات مهاجمه محمد ناجي "جدو" يوم الثلاثاء المقبل حينما يواجه فريق الاتحاد السكندري في الأسبوع الـ9 من الدوري المصري الممتاز بعد تعافيه من الإصابة.

وكان جدو قد تغيب عن مباراتي فريقه أمام الداخلية والمحلة بعد تعرضه للإصابة في مباراة المقاولون العرب الأسبوع قبل الماضي.

وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن جدو قد تعافى من إصابة الكاحل التي تعرض لها أمام المقاولون إلا أنه اكتفى بالجري فقط في تدريب السبت ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

كما اقترب أحمد فتحي مدافع الأهلي من العودة هو الآخر لصفوف الفريق إذ من المنتظر أن يلحق اللاعب بمباراة الجونة يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.

وكان فتحي قد تعرض للإصابة في مباراة المقاولون والتي لم يستطع استكمالها بعد أن تعرض لكدمة قوية في العضلة أسفل صابونة الركبة.