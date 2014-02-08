غياب 7 من حراس الشاطر عن محاكمتهم بالاعتداء على الصحفيين خلال جمعه “رد الكرامة”

بدأت منذ قليل اليوم السبت محكمة جنح المقطم. ببرئاسة المستشار محمد حافظ نظر قضية محاكمة 13 متهمًا منهم 7 من حراس المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالاعتداء على عدد من الصحفيين والناشطة السياسية ميرفت موسى خلال فعاليات مليونية جمعة “رد الكرامة” بالمقطم.

حيث بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة ونصف، وبدأ الحاجب فى اعلان اسماء المتهمين الا انه لم يجيب احدكما لم يحضر الدفاع عنهم، فقرر القاضى رفع الجلسة .

كانت نيابة المقطم برئاسة المستشار عمرو الشريف وإشراف طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أحالت 18 متهمًا بينهم 7 من حراس خيرت الشاطر، إلى المحاكمة، لاتهامهم بالاعتداء على عدد من الصحفيين والناشطة السياسية ميرفت موسى خلال فعاليات مليونية جمعة رد الكرامة بالمقطم.