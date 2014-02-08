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«أمارة جازان»: الأولوية الإسكان للأسر النازحة وليس الأفراد

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«أمارة جازان»: الأولوية الإسكان للأسر النازحة وليس الأفراد «أمارة جازان»: الأولوية الإسكان للأسر النازحة وليس الأفراد

    اوضحت امارة منطقة جازان في بيان لها امس تعقيباً على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية حول حرمان الأرامل والمطلقات اللاتي يعشن وحيدات دون اسر من الحصول على وحدات بمشروع اسكان النازحين.

إسكان الأرامل والمطلقات اللواتي لديهن أبناء وانطبقت عليهن قواعد التوزيع

وافاد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة بأنه بمتابعة الموضوع وبحث ما لدى اللجنة العليا المكلفة بهذا الملف من تعليمات وآليات اتضح انه وفقاً للأمر السامي الصادر بهذا الشأن فان التوزيع اقتصر على الاسر النازحة مع اعطاء الاولوية في الوحدات السكنية للأسر النازحة من حرم الحدود وليس الافراد وذكر البيان انه بالنسبة للأرامل اللواتي لديهن ابناء فقد تم فعلاً اسكانهن جميعاً ممن انطبقت عليهن قواعد التوزيع اما المطلقات اللواتي لديهن ابناء ويوجد لديهن صك اعالة لأبنائهن فقد تم اسكانهن فعلياً وذلك بعد ان انطبقت عليهن المعايير المعتمدة وبينت امارة المنطقة انها ترى ان يستفاد من باقي الوحدات السكنية لدراسة الحالات الفردية التي لا تتوفر لها سكن وكذلك المتزوجين اثناء الاحداث والمتقاعدين من ابناء القرى الحدودية المشمولة بالمشروع فقد بدأت بدراسة هذه الحالات تمهيداً لمعالجتها نظراً لصدور الأمر السامي الكريم والذي قضى مؤخراً بإحالة ملف اسكان النازحين الى وزارة الاسكان فانه يمكن لمثل هذه الحالات تقديم طلباتها من خلال بوابة الوزارة.

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