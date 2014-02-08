أخبار عاجلة

الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل -
بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم -
الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اليوم..ختام الدورة التنشيطية للبراعم بمنطقة بورسعيد لكرة القدم

Google+ Print
اليوم..ختام الدورة التنشيطية للبراعم بمنطقة بورسعيد لكرة القدم اليوم..ختام الدورة التنشيطية للبراعم بمنطقة بورسعيد لكرة القدم

 

 

لقاءات الدورة التنشيطية

 

تنتهي اليوم السبت ختام الدورة التنشيطية لبراعم كرة القدم مواليد 2002 و التي ينظمها فرع منطقة بورسعيد لاتحاد كرة القدم علي ملعب نادي بورفؤاد .

و سوف يحصل الفريق الفائز علي كأس البطولة وكأس للفريق الحاصل علي المركز الثاني وهناك ثلاث كئوس لأحسن لاعب باسم المرحوم محمد عمر “الاكو” وكأس الهداف باسم المرحوم محمد بدوي و كأس أجسن حارس مرمي باسم المرحوم حسين صالح حارس مرمي المصري السابق.

ويحضر حفل النهائي المحاسب شريف شدوي رئيس فرع بورسعيد و أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأندية المشاركة في المهرجان و كامل أبو زهرة رئيس مدينة بورفؤاد.

و قال المحاسب شريف عبد اللطيف “شدوي” أن الدورة حققت أهدافها في ظل ظروف أمنية صهبة ونجحت منطقة بورسعيد في إقامة ثلاث دورات تنشيطية للبراعم، بالإضافة إلي دوري الناشئين والشباب.

و أشار شدوي إلى أن طارق سليمان، المدير الفني للنادي المصري سيتولي تدريب فرق منطقة بورسعيد لكرة القدم مواليد 95 و 97 و 98 لاختيار منتخب قوي للمنطقة بجانب عمله مديراً فنياً لدمياط، مشيراً إلى أن قبول طارق المهمة من أجل مدينته بورسعيد و رغبته في إعطاء خبرته للناشئين في بورسعيد.

و جاءت نتائج المباريات التي أقيمت بفوز المريخ علي الرباط 2-1، وأحرز محمد مجدي هدفين و للرباط عبد الرحمن حسان، و فوز بورفؤاد علي الفرما 5-0، وأحرز لبورفؤاد محمد خالد هدفين ومازن محمد الصفتي هدفين ومعاذ أحمد هدف، وكذلك فوز القناة علي مركز شباب بورسعيد 8-0، وأحرز كل من ماجد هاني و مجدي أحمد صبور هدفين ومحمد السيد وزكريا إبراهيم و عمرطارق عوض و محمد مجدي هدف.

وتعادل المعارف مع غزل بورسعيد 1-1، وأحرز محمود عبد العال للمعارف و محمود جمال لغزل بورسعيد، و فوز كابسي علي الرباط 4-0 وأحرز لكابسي محمد عبد الرحمن هدفين ومحمد أشرف ومحمد السيد هدف.

وفوز الإسماعيلي علي بورفؤاد 2-1 وأحرز مازن الصفتي لبورفؤاد ومحسن حسن وعنرو عادل للإسماعيلي، وفوز المعارف علي مركز شباب بورسعيد 2-0 وأحرز الهدفين وليد ياسر و رمضان مختار رمضان، فووز المصري علي القناة 2-1 وأحرز للمصري زياد محمد و محمد حميد و للقناة ماجد هاني .

و فوزكابسي علي بورفؤاد 3-0 و الإسماعيلي علي الفرما 8-0 و القناة علي غزل بورسعيد 4-0
> و المصري علي مركزشباب بورسعيد 5-0 و كابسي علي الإسماعيلي 2-1 و المريخ علي الفرما 3-2 وبورفؤاد علي الرباط 3-1 و المصري علي غزل بورسعيد 6-1 و كابسي علي المريخ 2-0 و الإسماعيلي علي الرباط 7-1 و بورفؤاد علي المريخ 4-1 و الفرما علي الرباط 3-0.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا