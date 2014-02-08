اليوم..ختام الدورة التنشيطية للبراعم بمنطقة بورسعيد لكرة القدم

تنتهي اليوم السبت ختام الدورة التنشيطية لبراعم كرة القدم مواليد 2002 و التي ينظمها فرع منطقة بورسعيد لاتحاد كرة القدم علي ملعب نادي بورفؤاد .

و سوف يحصل الفريق الفائز علي كأس البطولة وكأس للفريق الحاصل علي المركز الثاني وهناك ثلاث كئوس لأحسن لاعب باسم المرحوم محمد عمر “الاكو” وكأس الهداف باسم المرحوم محمد بدوي و كأس أجسن حارس مرمي باسم المرحوم حسين صالح حارس مرمي المصري السابق.

ويحضر حفل النهائي المحاسب شريف شدوي رئيس فرع بورسعيد و أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأندية المشاركة في المهرجان و كامل أبو زهرة رئيس مدينة بورفؤاد.

و قال المحاسب شريف عبد اللطيف “شدوي” أن الدورة حققت أهدافها في ظل ظروف أمنية صهبة ونجحت منطقة بورسعيد في إقامة ثلاث دورات تنشيطية للبراعم، بالإضافة إلي دوري الناشئين والشباب.

و أشار شدوي إلى أن طارق سليمان، المدير الفني للنادي المصري سيتولي تدريب فرق منطقة بورسعيد لكرة القدم مواليد 95 و 97 و 98 لاختيار منتخب قوي للمنطقة بجانب عمله مديراً فنياً لدمياط، مشيراً إلى أن قبول طارق المهمة من أجل مدينته بورسعيد و رغبته في إعطاء خبرته للناشئين في بورسعيد.

و جاءت نتائج المباريات التي أقيمت بفوز المريخ علي الرباط 2-1، وأحرز محمد مجدي هدفين و للرباط عبد الرحمن حسان، و فوز بورفؤاد علي الفرما 5-0، وأحرز لبورفؤاد محمد خالد هدفين ومازن محمد الصفتي هدفين ومعاذ أحمد هدف، وكذلك فوز القناة علي مركز شباب بورسعيد 8-0، وأحرز كل من ماجد هاني و مجدي أحمد صبور هدفين ومحمد السيد وزكريا إبراهيم و عمرطارق عوض و محمد مجدي هدف.

وتعادل المعارف مع غزل بورسعيد 1-1، وأحرز محمود عبد العال للمعارف و محمود جمال لغزل بورسعيد، و فوز كابسي علي الرباط 4-0 وأحرز لكابسي محمد عبد الرحمن هدفين ومحمد أشرف ومحمد السيد هدف.

وفوز الإسماعيلي علي بورفؤاد 2-1 وأحرز مازن الصفتي لبورفؤاد ومحسن حسن وعنرو عادل للإسماعيلي، وفوز المعارف علي مركز شباب بورسعيد 2-0 وأحرز الهدفين وليد ياسر و رمضان مختار رمضان، فووز المصري علي القناة 2-1 وأحرز للمصري زياد محمد و محمد حميد و للقناة ماجد هاني .

و فوزكابسي علي بورفؤاد 3-0 و الإسماعيلي علي الفرما 8-0 و القناة علي غزل بورسعيد 4-0

> و المصري علي مركزشباب بورسعيد 5-0 و كابسي علي الإسماعيلي 2-1 و المريخ علي الفرما 3-2 وبورفؤاد علي الرباط 3-1 و المصري علي غزل بورسعيد 6-1 و كابسي علي المريخ 2-0 و الإسماعيلي علي الرباط 7-1 و بورفؤاد علي المريخ 4-1 و الفرما علي الرباط 3-0.