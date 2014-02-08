«سمارتك» يستعرض حلول الاستهلاك الرشيد للطاقة

يسعرض ملتقى "سمارتك"على هامش الدورة السادسة عشرة لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2014"، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وبرعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أحدث الحلول والتقنيات والتجهيزات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمنتجات المتعلقة بالمباني الخضراء مستهدفاً القطاع التجاري والصناعي. ولأول مرة سيقام إلى جانبه معرض "سمارتك شوبر" الذي ينظم تحت شعار"حياة أفضل" مستهدفاً قطاع المستهلكين، حيث سيقدم العارضون مختلف الأجهزة المنزلية والتطبيقات الصديقة للبيئة. وسيتاح للجمهور الحصول على عروض مميزة لمختلف الأجهزة المنزلية والتطبيقات وشرائها.

جودة الخدمات

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي وعضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يأتي تنظيم ملتقى "سمارتك" انطلاقاً من رؤيتنا لنكون مؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، حيث نعمل في الهيئة بشكل متواصل على تبني أفضل الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تسهم في تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية ورفع جودة الخدمات.

حيث يمثل الملتقى فرصة هامة لتعزيز الوعي وتسليط الضوء على الحلول والتقنيات الصديقة للبيئة، بالاضافة إلى فتح قنوات الحوار والنقاش مع كافة شرائح المجتمع وهم المستهلكين الأساسيين للكهرباء والمياه وتوعية هؤلاء المستهلكين بأهمية ترشيد الاستهلاك، منوها بأن تنظيم معرض" سمارتك شوبر" يأتي في إطار التزام الهيئة بمبادرة المدينة الذكية بما يكفل إدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة ذكية ومترابطة، تتكامل مع الأجهزة المنزلية الذكية التي تضمن تحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية".

وأضاف :إن ملتقى "سمارتك" يأتي ضمن جهود الهيئة الحثيثة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه حيث إنها تنظم حملات توعية وتواصل مجتمعي تستهدف كافة شرائح المجتمع على اختلاف أعماره وثقافاته من أجل تسليط الضوء على مسؤوليته في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن ملتقى "سمارتك" يعمل على تعميم التقنيات والأدوات التي تساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه للمحافظة على الموارد الطبيعية".

فرصة نوعية

وأكد أن الهيئات المتخصصة في قطاعي الكهرباء والمياه والبيئة تتطلع من خلال مشاركتها في ملتقى "سمارتك" إلى أنه فرصة نوعية لتعزيز تواصلها مع متعامليها وإطلاعهم على أحدث الحلول التي يجب استخدامها من قبل المتعاملين لخفض استهلاك الكهرباء والمياه".

وتابع : "ندرك أهمية توفير منتجات صديقة للبيئة تطبيقاً لرؤيتنا في توعية المستهلك إلى أهمية الاستدامة البيئية للأجيال القادمة. وقد قمنا على مدار دورات معرض "ويتيكس" من خلال الملتقى بسلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتوفير هذه المنتجات للمستهلكين مما ساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالي المحافظة على مواردنا من الهدر". وتعقد فعاليات هذا الملتقى الذي انطلقت النسخة الاولى منه في العام 2011 لتشجيع المؤسسات المشاركة والزوار من المستهلكين على انتهاج أفضل الممارسات الصديقة للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

ويستعرض ملتقى "سمارتك" في دورته الرابعة أحدث المنتجات والتقنيات المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة والمياه والتكنولوجيا الخضراء والحلول المخصصة للمباني السكنية والمؤسسات. وهو يعد منصة عالمية تستقطب مجموعة كبيرة من العلامات التجارية والمصنعين والموزعين والمستثمرين للمشاركة في الملتقى، والترويج للمنتجات والمفاهيم والخدمات والحلول الصديقة للبيئة.

ويتميز ملتقى "سمارتك" بأنه الأول من نوعه في العالم العربي وهو يهدف إلى تعزيز الشراكات وتطوير الأعمال بين الشركات والمؤسسات. ويهدف الملتقى في جانب منه إلى تعزيز الاستراتيجيات البيئية في المنطقة والتي تهدف إلى التوعية البيئية وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل نسب الهدر فيها إلى أٌقل مستوى ممكن.

محاضرات

يستهدف ملتقى "سمارتك" قطاعي المستهلكين والشركات وعلى مدار ثلاثة أيام ينظم سلسلة من المحاضرات والندوات التعليمية وورش العمل المتخصصة، لتمكين العارضين من مناقشة أحدث التطورات في مجال الحلول التكنولوجية والابتكار والبحث في مجال كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وقامت الهيئة بالتواصل مع متعامليها في عبر مختلف القنوات المتاحة من أجل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتحفيز المستهلكين على اعتماد المنتجات الخضراء والتي تتوفر بأسعار منافسة لنظيراتها التقليدية.