شرطة أبوظبي تطلق نظام ترخيص الكاشف الأمني لمطارات الإمارة

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نظام ترخيص الكاشف الأمني لشرطة التفتيشات الأمنية والذي بدأ تفعيله في مطارات إمارة ابوظبي، وذلك خلال حفل أقيم أخيراً، بمسرح مركز اتخاذ ودعم القرار بمباني مجمع إدارات شرطة أبوظبي، تضمن تخريج المفتشين المرخصين وفق هذا النظام.

وكان الحفل برعاية اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، وحضره من شرطة أبوظبي اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي؛ مدير عام الموارد البشرية، والعميد الدكتور سالم سيف بوظفيرة العامري، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ، والعقيد مصبح خميس المرر مدير إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات، ومديرو الإدارات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وكبار الضباط والخريجين.

كما حضره محمد خليفة المهيري، مدير عام إدارة الجمارك في أبوظبي، وجاسم محمد الزعابي مدير عام هيئة المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وحمد سالم المهيري مدير قطاع الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.

وقال اللواء الكتبي إن الخريجين تلقوا دراسات علمية وميدانية وتطبيقات مكثفة ركزت على تأهيلهم وترخيصهم في الكشف والتفتيش بكفاءة عالية وفق أحدث النظم المتبعة دولياً، وهو مايعزز جودة الخدمات، ويطور الأداء الشرطي بما يحقق رؤية شرطة أبوظبي "بأن نضمن استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة، وتقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها".

وأضاف إن هذه الدفعة من المفتشين تحقق لأمن المنافذ قفزات هائلة لرصد أي تجاوزات تعزيزاً لأمن واستقرار مجتمعنا، وصد المخاطر والجرائم الواردة أو العابرة، لافتاً إلى أن جودة الخدمة لا تأتي إلا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وتكثيف البرامج التدريبية الحديثة وتطوير أداء المنتسبين لأجهزة الشرطة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في إطار من العمل الجماعي.

وعقب الحفل، الذي أقامته إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات، سلم نائب القائد العام لشرطة أبوظبي نخبة من المفتشين المؤهلين شهادات وبطاقات التراخيص المعتمدة لهم؛ بعد استيفائهم الشروط والمتطلبات اللازمة كافة في هذا النظام.

من جانبه قال العقيد خميس مصبح المرر، مدير إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات، إن "نظام ترخيص الكاشف الأمني" يعتبر إنجازاً استراتيجياً للعمل الشرطي في مجال تأمين مطارات الدولة، ومكملاً لمعايير ومقاييس أنظمة الجودة وتطوير الأداء الأمني المعتمدة في الخطط الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، ووفقاً لمعايير جودة أمن الطيران المدني والمطارات الصادرة عن منظمة الطيران المدني ( الإيكاو).

وأشارإلى أن هذا النظام يأتي استيفاء للشروط والمواصفات التي وردت في البرنامج الوطني لترخيص الكاشف الأمني، مضيفاً أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي النموذجي المعتمد من قبل المنظمة باستخدام نظام الحاسوب التشبيهي للتدريب على عمليات الكشف والتفتيش والتدريب العملي؛ باستخدام أجهزة ومعدات الأشعة السينية والكهرومغناطيسية .

وأشار المرر إلى أنه تم منح معهد أمن المنافذ والمطارات بإدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات في شرطة أبوظبي صلاحية إصدار تراخيص بطاقات الكاشف الأمني للعاملين في مطارات الدولة، بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة العامة للطيران المدني، والتي تهدف إلى التزام المعهد الكامل بالمتطلبات الدولية والوطنية المنصوص عليها في البرامج واللوائح المعتمدة لأمن الطيران المدني.

>