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“السيمفونيتا المصرية” تحتفل بعيد الحب فى الأوبرا

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“السيمفونيتا المصرية” تحتفل بعيد الحب فى الأوبرا “السيمفونيتا المصرية” تحتفل بعيد الحب فى الأوبرا

دار الأوبرا المصرية

يقدم اوركسترا الحجرة المصرى المعروف باسم ( السيمفونيتا المصرية ) بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا حفلا فى الثامنة مساء الاحد 9 فبراير على المسرح الكبير، وذلك فى اطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بعيد الحب .

يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال العالمية التى تحتفى بهذه المناسبة منها سرينادة ليلية لـ فولفجانج أماديوس موتسارت ، تنويعات على لحن للتشيللو والأوركسترا من أوبرا “دون جيوفانى” لموتسارت صياغة فرانز دانزى ، التانجو الكبير للتشيللو والأوركسترا لـ أستور بياتزولا.

يذكر ان المايسترو أحمد الصعيدى درس التأليف الموسيقى والقيادة فى الأكاديمية العليا للموسيقى بفيينا ( النمسا ) ، وكانت بدايته العالمية فى قاعة الفينر كونسيرت هاوس بالنمسا عام 1982 ، ومنذ ذلك الوقت قام بقيادة العديد من الأوركسترات العريقة بكل من النمسا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، كرواتيا وإنجلترا .

تتميز مؤلفاته الموسيقية بالمزج بين الشكل الغربى والمضمون الشرقى ، حصل على العديد من الجوائز العالمية منها ميدالية فيللا لوبوس المئوية ( البرازيل ) ، جائزة الدولة التشجيعية فى التأليف عام 1995 وجائزة الدولة للفنون عام 2000 .

اما اوركسترا الحجرة المصرى ( السيمفونيتا ) هو نتاج للتعاون بين الجمعية الفلهارمونية المصرية ودار الأوبرا ويعد استمرارا لنشاط أوركسترا الحجرة الفلهارمونى الذى أنشأه المايسترو الصعيدى عام 2003 ولاقى نجاحا كبيرا خلال جولاته فى مختلف الدول الأوروبية.
> أ ش أ

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