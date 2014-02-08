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بريطانيا تواجه أسوأ عاصفة منذ عقود

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بريطانيا تواجه أسوأ عاصفة منذ عقود بريطانيا تواجه أسوأ عاصفة منذ عقود

ارشفية

تواجه بريطانيا احتمالات تعرضها لأسوأ عاصفة منذ عقود مع تحذير خبراء الأرصاء بأن البلاد تواجه رياحا تصل سرعتها إلى 150 ميلا في الساعة.

وأوضح الخبراء أن الجنوب سيكون المنطقة الأكثر تضررا من العاصفة ، وخاصة مدن ديفون وكورنوول ولندن.

وتضرب أمواج ضخمة تصل طولها إلى 75 قدما الساحل الغربي ، وقد تتسبب في فيضانات وتضر بالممتلكات.

وتواجه باقي مدن البلاد رياحا أقل سرعة تصل إلى 60 ميلا في الساعة.

وقال خبراء إن هناك أمطارا غزيرة من المتوقع هطولها على البلاد خلال اليومين القادمين ، مع احتمالات لهطول الثلوج على بعض الأجزاء في ويلز واسكتلندا.
> أ ش أ

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