الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن اليابان ضد الصين

اتفق وزير الخارجية الامريكي جون كيري ونظيره الياباني فوميو كيشيدا على العمل بشكل وثيق حيال التعامل مع قضية الجزر غير المأهولة الخاضعة لادارة اليابان ، وتزعم الصين ملكيتها في بحر الصين الشرقي مع تأكيد الولايات المتحدة مجددا التزامها بالدفاع عن اليابان بموجب المعاهدة الامنية المبرمة بينهما.

وذكرت وكالة انباء كيودو اليابانية اليوم السبت أن كيرى وكيشيدا اتفقا أيضا في محادثاتهما في واشنطن الليلة الماضية على تعزيز التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية ، وأيضا على العمل بشكل وثيق لانجاح زيارة الرئيس الامريكى باراك أوباما إلى اليابان في شهر أبريل القادم.

وأعلن وزير الخارجية الامريكي فى نهاية الاجتماع أنه سيزور الصين وكوريا الجنوبية الاسبوع القادم لبحث عدد من القضايا الرئيسية المهمة.

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