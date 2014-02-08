وصول “العادلي وعلاء وجمال” لأكاديمية الشرطة .. و تأخر مبارك وهيئة المحكمة في إعادة محاكمة قتل المتظاهرين

وصل منذ قليل إلي أكاديمية الشرطة، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ، من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة كما حضر جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ،من محبسهم وكذالك حضر 6 من مساعدى العادلى السابقين المخلى سبيلهم ، إلى مقر محاكمتهم لحضور جلسة محاكمتهم السرية بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .

وحتى الآن لم يحضر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، و لم تصل هيئة المحكمة أيضا ، وبعد وصولها سوف يعرض عليها أمر وضع المتهمين في القاعة التى يوجد بها القفص الزجاجى المخصص للرئيس المعزول وجماعته من عدمه .

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لأقوال اللواء حمدى بدين .