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وصول “العادلي وعلاء وجمال” لأكاديمية الشرطة .. و تأخر مبارك وهيئة المحكمة في إعادة محاكمة قتل المتظاهرين

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وصول “العادلي وعلاء وجمال” لأكاديمية الشرطة .. و تأخر مبارك وهيئة المحكمة في إعادة محاكمة قتل المتظاهرين وصول “العادلي وعلاء وجمال” لأكاديمية الشرطة .. و تأخر مبارك وهيئة المحكمة في إعادة محاكمة قتل المتظاهرين

محاكمة مبارك – أرشيفية

وصل منذ قليل إلي أكاديمية الشرطة، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ، من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة كما حضر جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ،من محبسهم وكذالك حضر 6 من مساعدى العادلى السابقين المخلى سبيلهم ، إلى مقر محاكمتهم لحضور جلسة محاكمتهم السرية بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .

وحتى الآن لم يحضر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، و لم تصل هيئة المحكمة  أيضا ، وبعد وصولها سوف يعرض عليها أمر وضع المتهمين في القاعة التى يوجد بها القفص الزجاجى المخصص للرئيس المعزول وجماعته من عدمه .

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لأقوال اللواء حمدى بدين .

 

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