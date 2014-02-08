3 ملايين درهم حصيلة خدمة برق الخير الإنسانية العام الماضي

بلغت حصيلة خدمة برق الخير الإنسانية، والتي تقوم بها جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع مؤسسة برق الإمارات الإخبارية حوالي 3.357.485 درهماً، وذلك من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالتبرع للحالات الإنسانية، حيث بلغ مجموع الحالات التي تم علاجها خلال العام الماضي 100 حالة. وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية: إن خدمة برق الخير إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي. وقد بدأتها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة برق الإمارات الإخبارية منذ عامين ماضيين، حيث قطعت شوطاً كبيراً في علاج حالات مرضية كثيرة.

دراسة

وأشار بن خادم إلى أن الجمعية قامت، ومن خلال هذه الخدمة بعلاج 100 حالة خلال العام الماضي 2013، حيث كلفت هذه الحالات أكثر من 3 ملايين درهم، حيث يتم دراسة الحالات المرضية من قبل لجنة متخصصة، ويتم الموافقه عليها من قبل لجنة مشتركة بين الجمعية ومؤسسة برق الإمارات الإخبارية، ومن ثم يتم الإعلان عن الحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لاقت خدمة برق الخير إقبالاً كبيراً من كافة الفئات العمرية، وإن دل ذلك فإنما يدل على أن شعبنا الإماراتي جبل على حب الخير ومساعدة المحتاجين.

من جانبه، أكد خالد صفر الهرمودي رئيس مؤسسة برق الإمارات الإخبارية، أن خدمة برق الخير هي مبادرة مجتمعية هدفها الأول مساعدة المحتاجين من المرضى الذين حالت ظروفهم دون توفير احتياجاتهم العلاجية، والتي سعينا بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية منذ إطلاق المبادرة منذ عامين وحتى يومنا هذا إلى تكثيف الجهود وتوحيد الأهداف من أجل الوصول إلى أكبر شرائح المجتمع، واستغلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي لعرض هذه الحالات المرضية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين، وقد وجدنا إقبالاً كبيراً من قبل المتبرعين في مساعدة وعلاج الحالات المرضية وبأقصى سرعة، نظراً لما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من حب المشاركة في العمل الخيري، فبذرة الخير موجودة في الجميع ، فقط تحتاج من يرعاها.

من جانبه، قال الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي بالشارقة ورئيس واستشاري القلب والقسطرة: إن المستشفي قام بعلاج 300 حالة خلال العام الماضي 2013 بتكلفة من جمعية الشارقة الخيرية، مشيراً إلى أن هذه الحالات كانت متنوعة ما بين علميات قلب وقسطرة وعمليات توليد، بالإضافة إلى أن هناك حالات كثيرة من أصحاب غسيل الكلى.

حالة

أشادت زوجة (ع. م. ج) من جزر القمر بدور جمعية الشارقة الخيرية من خلال مساعدتها في إجراء عملية خطرة لاستئصال ورم حميد في المخ، وكلفت حوالي 300 ألف درهم، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وتقدمت بالشكر إلى جميع القائمين على جمعية الشارقة الخيرية.