7 مليارات درهم ميزانية هيئة الطرق والمواصلات في 2014

كشف مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات أن إجمالي الموازنة المعتمدة لنفقات الهيئة في عام 2014 تبلغ سبعة مليارات و36 مليون درهم، وتقدر الموازنة التشغيلية للهيئة بنحو ثلاثة مليارات و156 مليون درهم، فيما تقدر الموازنة الرأسمالية والمشاريع بنحو ثلاثة مليارات و880 مليون مليار درهم.

وقال الطاير إن إجمالي الإيرادات المتوقعة لهذا العام تبلغ قرابة خمسة مليارات درهم، بزيادة قدرها 17% عن موازنة عام 2013، مشيرا إلى أن الموازنة المعتمدة للمشاريع تقدر بنحو ثلاثة مليارات و620 مليون درهم، سيتم تخصيصها لتنفيذ قرابة 99 مشروعا، منها 50 مشروع جديد سيتم تنفيذها في قطاع الطرق والنقل البحري والمواصلات العامة، إضافة إلى استكمال تنفيذ 49 مشروع جاري العمل فيها حاليا.

وأضاف إن 36% من الميزانية سيتم تخصيصها لمؤسسة المرور والطرق، و33% لمؤسسة القطارات، و13% لمؤسسة المواصلات العامة، وسيتم تخصيص17% من الميزانية لمؤسسة الترخيص وقطاعي خدمات الدعم الإداري والفني المؤسسي.

وأوضح أن هيئة الطرق والمواصلات ستقوم في عام 2014 باستكمال تنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم بتنفيذها حالياً، وتنفيذ عدد آخر من المشاريع الجديدة، ومن أهم المشاريع التي سيجري استكمالها في العام الجاري مشروع ترام دبي الذي يمتد لمسافة 11 كيلومتر على طول شارع الصفوح، ويتوقع افتتاح المرحلة الأولي منه في نوفمبر من العام الجاري، كما ستقوم الهيئة في نهاية العام الجاري بترسية عقد مشروع جسر الاتحاد الذي يقع بالقرب من حديقة خور دبي ومحاكم دبي من جهة بردبي، وبالقرب من ديرة سيتي سنتر ونادي دبي للجولف من جهة ديرة، وسيحل محل الجسر العائم الموجود حاليا، ويتألف الجسر من 12 مسارا، بواقع ستة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى ممر للمشاة في كل اتجاه، ويبلغ عرض الجسر قرابة 61.6 مترا، فيما يرتفع القوس حوالي 100 متر، ويتميز الجسر بتوفير حركة حرة على جميع التقاطعات، كما يسمح بحرية كاملة للحركة الملاحية على مدار الساعة نظراً لارتفاعه الذي يبلغ 15 مترا عن سطح الخور، وعرض القناة المائية الذي يبلغ 400 متر، الأمر الذي يسمح لليخوت الكبيرة بالمرور من أسفل الجسر.

وأضاف: ستقوم الهيئة باستكمال تنفيذ مشاريع الطرق الداخلية في المناطق السكنية وذلك وفقاً للخطة الخمسية (2012 ـ 2016)، حيث تم رصد مبلغ 234 مليون درهم لرصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية في إمارة دبي، كما ستقوم الهيئة بتنفيذ مشروع الطرق الموازية لدعم شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، والتي تبلغ موازنتها 398 مليون درهم، كما ستقوم الهيئة بتنفيذ مشروع كورنيش جميرا بتكلفة 70 مليون درهم، ومشروع توسعة شارع القدرة وبإجمالي موازنة معتمدة 49 مليون درهم، كما ستقوم الهيئة بتنفيذ مشروع إنشاء متحف الاتحاد وتأهيل دار الاتحاد بإجمالي موازنة 201 مليون درهم.