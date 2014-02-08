9191 زائراً لشرطة دبي العام الماضي

أكد العميد الدكتور محمد المر مدير الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي أن عدد الزوار والمراجعين الذين زاروا القيادة العامة لشرطة دبي في عام 2013 ارتفع إلى 9191 زائراً ومراجعا خلال العام الماضي مقابل 8290 في عام 2012 بارتفاع واضح عن عام 2011 الذي شهد دخول 6212 زائراً.

رقابة وتفتيش

وأضاف ان إدارة الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي تقوم بأدوار مختلفة منها متابعة جولات التفتيش التي يقوم بها القائد العام أو من ينوب عنه وتتولى كذلك مهمة الرقابة والتفتيش على عناصر الشرطة في كل ما يتعلق بسلوكياتهم الإدارية والعملية.

ولفت المر إلى أن قسم التفتيش شارك في 31 جولة خلال عام 2013 وأعد محاضر بـ 859 قراراً أصدرها القائد العام أو من ينوب عنه تم تنفيذ غالبيتها فيما يجري متابعة تنفيذ ما تبقى من قرارات.

قرارات

واشار الى أن هناك زيادة في عدد القرارات التي صدرت العام الماضي إذ سجل في عام 2012 نحو 762 قراراً بواقع 524 قرارا صدرت في جولات تفتيش على الإدارات العامة نفذ منها 458 قرارا مقابل 238 قرارا صدرت في جولات تفتيش على مراكز شرطة ونفذ منها 216 قراراً.

وقال المقدم خالد سعيد مدير ادارة الرقابة والتفتيش إن المهام التي تتولاها الإدارة تحظى بمتابعة مباشرة من القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة نظراً لعلاقتها المباشرة مع جميع العاملين في شرطة دبي، مشيراً الى ان الادارة تختص بأمن القيادة وإصدار التصريحات لكل من يدخل إلى القيادة العامة لشرطة دبي وكذلك تأمينها ورفع تقارير عن أحوال المباني والحراسة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن قسم أمن القيادة أصدر تصاريح دخول مؤقتة لـ2015 شخصاً خلال عام 2013 مقابل 2934 تصريحاً في عام 2012 ، فيما أعد القسم 43 تقريرا عن عمليات مسح أمني قام بها داخل القيادة خلال العام الماضي مقابل 58 تقريراً في عام 2012.

مرافقة القائد

وأوضح أن الإدارة تتضمن كذلك قسم التفتيش الذي يعني بمتابعة ومرافقة القائد العام لشرطة دبي أو من ينوب عنه إلى الإدارات العامة أو مراكز الشرطة وإعداد محاضر بالقرارات والملاحظات التي أدلى بها القائد ومن ثم متابعتها والتأكد من تنفيذها وتقديم تقارير بذلك.

واشار المقدم سعيد إلى أن قسم الرقابة والتفتيش بالإدارة يتولى كذلك مهام تقديم محاضرات إلى رجال الشرطة في جوانب مختلفة تتعلق بكل جوانب العمل ولديه 145 ساعة سنويا مخصصة لتلك المحاضرات.