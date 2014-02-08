محمد المر وماجد بن محمد يشهدان أفراح المهيري والمزروعي

حضر معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، مساء أمس، الحفل الذي أقامه سعيد بن حويرب المهيري، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد بن أحمد بن خقاق المزروعي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقاعة الاحتفالات بمنطقة رماح في العين - سالم بن محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعبد الرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للمجلس الوطني الاتحادي، وعدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة ولفيف من الأهل والأصدقاء. وتخلل الحفل فقرات من التراث الشعبي وفرق الحربية التي أدت الأهازيج والأفراح احتفالاً بهذه المناسبة.