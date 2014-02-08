رويترز: باسم يوسف ينتقد الجمهور لاحتفائه بالسيسي

عاد الإعلامي الساخر، باسم يوسف، الجمعة، إلى شاشات التليفزيون لأول مرة منذ سحب برنامجه منذ ثلاثة أشهر، وانتقد العامة ووسائل الإعلام على احتفائهم بالمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتعهد «يوسف»، وفقًا لتقرير نشرته «رويترز» أثناء الحلقة بعدم مناقشة قضايا سياسية أدت إلى وقف قناة «سي.بي.سي» برنامجه «البرنامج» في نوفمبر، وأوضح «يوسف» أن «جميع المواضيع في البلاد تؤدي إلى السيسي».

وبعد محاولة ساخرة لاكتشاف مواضيع تتراوح ما بين الطبخ الى الرياضة سأل «يوسف»، عما سيتحدث عنه؟

وانتهى إلى أنه لا يوجد موضوع آخر يتحدث عنه، مضيفا أنه سيبحث في التليفزيون المصري للعثور على موضوع آخر.

وفي البرنامج الذي بث الجمعة على قناة «إم.بي.سي مصر» الخاصة وعد «يوسف» باستمرار برنامجه وقال «مش بنخاف من حد» في الوقت الذي ظهر خلفه ما يبدو أنه صورة مظللة للسيسي.

وأضاف سريعًا أنه من الأفضل عدم ذكرهم وأضاف «ده مش خوف ده احترام».

وقال ساخرًا للجمهور «مش لازم سخرية سياسية الدنيا مستقرة وكل حاجة مستقرة في البلد».