شركة طيران إماراتية تجمع نصف مليون درهم لدعم مستشفى سرطان الأطفال

جمعت شركة «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يقرب من نصف مليون درهم لدعم الأطفال في مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بمصر «57357» من خلال الماراثون الخيري الذي نظمته في إطار فعاليات حملة «لوّن حياتهم» التي أطلقتها الشركة الأسبوع الماضي بأبوظبي، الجمعة.

وقد تم، وفقًا لما نشرته صحيفة «الاتحاد الإماراتية»، في عدد السبت، جمع التبرعات من خلال بيع الملابس الرياضية ذات الألوان الزاهية التي حملت شعار الحملة «لوّن حياتهم» وارتداها المشاركون في الماراثون الخيري الذي أقيم على امتداد كورنيش أبوظبي وشهد مشاركة واسعة في كل فئات السباق الأربع التي شملت البالغين، والأطفال، والأمهات مع الأطفال، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفاز «توفيق عالم» بالمركز الأول في سباق الرجال، بينما فازت «لطيفة ساروك» بالمركز الأول في سباق النساء، كما فاز كل من «عبدالله حارازي» و«مي هشام» بالمراكز الأولى في سباق الأطفال، وفازت «ياسمين الهامولي» في سباق الأمهات مع الأطفال، في حين فاز «حسن طارق» في سباق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحصل الفائزون في المراكز الأولى في سباق البالغين على تذكرتي سفر إلى أي من الوجهات ضمن شبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران، وقدمت الشركة للفائزين الآخرين جوائز قيمة شملت تذاكر إلى حديقة ياس واتر وورلد للألعاب المائية، وعالم فيراري، والدخول المجاني إلى شواطئ أبوظبي إلى جانب أجهزة الآيباد وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وحضر انطلاق الماراثون الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، حيث قام بتوزيع الجوائز على الفائزين بعد نهاية السباق بحضور عدد من المسؤولين بمؤسسات الدولة من بينهم عبدالله راشد خلف العتيبة، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، واللواء الركن عبيد الحيرى سالم الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي.

كما حضر فعاليات الماراثون الخيري مريم سيف القبيسي، رئيسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة في «مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة»، وطلال خوري، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، و إيهاب حمودة، السفير المصري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمطرب المصري الشهير إيهاب توفيق.

وقال خالد غيث المحيربي، نائب رئيس أول للشؤون الحكومية وسياسات الطيران ورئيس اللجنة الرياضية والاجتماعية في «الاتحاد للطيران»: «باعتبارنا الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة فإننا نؤكد دوماً التزامنا بدورنا الذي لا نحيد عنه إزاء المجتمع ومساندة الفئات التي تحتاج للدعم والمساعدة».

وأضاف «يحدونا الأمل في أن نكون قد استطعنا أن نصنع الفارق في حياة الأطفال ومساعدتهم في رحلتهم نحو الشفاء، كما نأمل في الوقت ذاته بأن نعزز الوعي بشأن العلاج من السرطان وسبل الوقاية من هذا المرض الأليم».

و تضمنت فعاليات الماراثون العديد من الأنشطة الأخرى التي شملت الفحوصات الطبية والاستشارات الطبية المجانية، وعروض الترفيه الحية، وتلوين الوجوه للأطفال، إلى جانب إجراء السحوبات على عدد من الجوائز القيمة للفائزين سعداء الحظ، وتنظيم مزاد خيري على رحلة لا تنسى إلى خمس من الوجهات المتميزة ضمن شبكة وجهات الاتحاد للطيران تشمل ديزني لاند باريس، والمالديف، وتايلاند، والفلبين.