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محمد إدريس: نأمل أن تتواصل زيارات الدبلوماسيين المصريين الشباب لإثيوبيا

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أعرب السفير محمد إدريس، سفير لدى إثيوبيا، عن أمله فى أن تتواصل زيارات الدبلوماسيين المصريين الشباب لإثيوبيا لأنها تسهم في تحقيق مستقبل أفضل للعلاقات مع إثيوبيا ومع القارة الأفريقية ككل.

وقال السفير إدريس: «أعتقد أن الزيارة الهامة التى قام بها الدبلوماسيون المصريون الشباب لإثيوبيا حققت هدفها فيما يتعلق بأن يتعرف الدبلوماسيون الشباب على البعد الأفريقى وآليات العمل الأفريقية والتواصل مع دولة هامة مثل إثيوبيا تربطنا بها علاقات عميقة الجذور ومصالح حيوية واستراتيجية».

وأوضح السفير محمد إدريس قائلًا إن «الهدف هو أن يكون البعد الأفريقي حاضرا بقوة فى التكوين المهني للدبلوماسيين المصريين الشباب منذ بداية عهدهم بوزارة الخارجية، وأعتقد أن مثل هذه الزيارات هي زيارات هامة لأنها تثقل الدبلوماسي وتوفر له معارف وخبرات هامة تفيده في عمله الدبلوماسي، وإذا كنا نتطلع إلى مستقبل أفضل للعلاقات مع إثيوبيا ومع دول حوض النيل ومع القارة الأفريقية، فمن المهم أن يكون هذا التواصل بالنسبة للدبلوماسيين الشباب في مراحل مبكرة من عملهم، وأن تكون لديهم هذه الرؤية وهذا المنظور، وهذه التجربة حاضرة وواضحة، وبالتأكيد فإنه من خلال هذا التواصل في هذه المرحلة المبكرة من العمل الدبلوماسى نستطيع أن نأمل فى مستقبل أفضل للدبلوماسية المصرية فى أفريقيا».

وأكد «إدريس» أن الشباب هم مستقبل الدبلوماسية المصرية وبالتالى فإن الاهتمام بهم وبتكوينهم الدبلوماسي، «وأن يكون هذا البعد الأفريقى واضحا وحاضرا - هو اهتمام واستثمار في مستقبل علاقاتنا مع إثيوبيا ودول حوض النيل وأفريقيا ككل».

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