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خبير دولى: الإخوان سيصعدون من الاغتيالات والاستهداف المرحلة المقبلة

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خبير دولى: الإخوان سيصعدون من الاغتيالات والاستهداف المرحلة المقبلة خبير دولى: الإخوان سيصعدون من الاغتيالات والاستهداف المرحلة المقبلة

قال بهجت خليل الخبير الدولى فى مكافحة الإرهاب، إن العمليات الإرهابية التى تحدث الآن تختلف كثيرا عما كانت تحدث من جانب جماعة الإخوان فى السبعينيات، موضحا أن الإرهاب يحتاج إلى ممارسين له وليس محللين يظهرون على التلفاز ويجلسون على مكاتبهم.

وأكد أن إرهاب السبعينات والثمانينيات كان معروفا ومحدودا، لأن الأجهزة الأمنية كانت تكشف صاحبها قبل القيام بالعملية نتيجة لتعاون جميع الأجهزة الأمنية التى كانت موجودة فى حينها مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الآن يعمل كل واحد بمفرده.

وأشار خليل إلى أن جماعة الإخوان بدأت فى تصعيدها لـأعمال العنف فى مصر بعد انفجار عبوتين ناسفتين أعلى كوبرى الجيزة استهدفت سيارة أمن مركزى نتج عنها 4 إصابات، مؤكدا أن هناك 5 مخططات تمت من قبل الإخوان، حققوا منها المرحلة الرابعة، مشددا على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الاستهداف والاغتيالات.

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر عبر شاشة "اليوم" الفضائية، أن الذين يقومون على العمليات الإرهابية الآن يعملون بمفردهم، مؤكدا أنه لا يوجد حركات مثل "ولع" أو "ميليشيات خيرت الشاطر"، مطالبا بوضح حراسات معينة ودوريات مستمرة على مديرية أمن القاهرة وغيرها من المديريات للتصدى لأى أعمال إرهابية أو إجرامية.

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