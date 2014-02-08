أخبار عاجلة

الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل -
بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم -
الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المصرى الديمقراطى: توسع رقعة العنف يشير لأن الحرب على الإرهاب لم تبدأ

Google+ Print
المصرى الديمقراطى: توسع رقعة العنف يشير لأن الحرب على الإرهاب لم تبدأ المصرى الديمقراطى: توسع رقعة العنف يشير لأن الحرب على الإرهاب لم تبدأ

قال فريد زهران، مساعد رئيس حزب المصرى الديمقراطى، أن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية يتحملون مسئولية تصاعد العنف فى الشارع المصرى، من خلال إصرارهم على لى ذراع الدولة المصرية، موضحاً أن القضاء على الإرهاب يستلزم وجود رؤية واستراتيجية معينة لدى جميع أطراف الدولة.

وأضاف زهران لـ"اليوم السابع"، أن البدء فى مسار الدولة الديمقراطى، يحتم أن يكف "الإخوان" عن إثارة العنف، كما يتم التعامل مع محاولات الجنوح للإرهاب بحسم وإحترافية من قبل أجهزة الأمن، لافتاً إلى أن جهاز الداخلية فى حاجة إلى إعادة الهيكلة، بحيث يواجه الإرهاب دون استخدام ممارسات قمعية.

وتابع: "توسيع رقعة العنف دليل على عدم البدء فى الحرب على الإرهاب من الأساس"، موضحاً أن القضاء على الإرهاب لا يحتاج حلولا أمنية فقط، على قدر الحاجة إلى حلول ومقترحات من كافة مؤسسات الدولة سواء ثقافية أو اقتصادية أو دينية أو سياسية، مشدداً على ضرورة مشاركة الأحزاب فى اتخاذ القرارات ووضع الإستراتيجيات المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365