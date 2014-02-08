المصرى الديمقراطى: توسع رقعة العنف يشير لأن الحرب على الإرهاب لم تبدأ

قال فريد زهران، مساعد رئيس حزب المصرى الديمقراطى، أن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية يتحملون مسئولية تصاعد العنف فى الشارع المصرى، من خلال إصرارهم على لى ذراع الدولة المصرية، موضحاً أن القضاء على الإرهاب يستلزم وجود رؤية واستراتيجية معينة لدى جميع أطراف الدولة.

وأضاف زهران لـ"اليوم السابع"، أن البدء فى مسار الدولة الديمقراطى، يحتم أن يكف "الإخوان" عن إثارة العنف، كما يتم التعامل مع محاولات الجنوح للإرهاب بحسم وإحترافية من قبل أجهزة الأمن، لافتاً إلى أن جهاز الداخلية فى حاجة إلى إعادة الهيكلة، بحيث يواجه الإرهاب دون استخدام ممارسات قمعية.

وتابع: "توسيع رقعة العنف دليل على عدم البدء فى الحرب على الإرهاب من الأساس"، موضحاً أن القضاء على الإرهاب لا يحتاج حلولا أمنية فقط، على قدر الحاجة إلى حلول ومقترحات من كافة مؤسسات الدولة سواء ثقافية أو اقتصادية أو دينية أو سياسية، مشدداً على ضرورة مشاركة الأحزاب فى اتخاذ القرارات ووضع الإستراتيجيات المختلفة.