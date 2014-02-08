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اتحاد علوم القاهرة يرفض التوقيع على إقرار الكلية ويطالب الطلاب بدعمه

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اتحاد علوم القاهرة يرفض التوقيع على إقرار الكلية ويطالب الطلاب بدعمه اتحاد علوم القاهرة يرفض التوقيع على إقرار الكلية ويطالب الطلاب بدعمه

رفض اتحاد طلاب كلية العلوم، بجامعة القاهرة، التوقيع على الإقرار الذى أعلنته الكلية لطلابها، وألزمتهم بالتوقيع عليه، وإلا لن تفتح تسجيل المواد لهم فى الفصل الدراسى الثانى.

وأشار الاتحاد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى أنه مع حدوث تناقضات بخصوص التوقيع على الإقرار، فى عدم موافقة شئون الطلاب بالكلية على شطب البنود التى اتفقنا على حذفها مع الإدارة، والتى تضر مصلحة الطالب فيما بعد، مشددا على رفضه التوقيع، مطالبا الطلاب بدعم موقفه والوقوف معه حتى يتم مناقشة ما وراء الإقرار مع إدارة الكلية، مضيفا: "نستمر فى حسن ظننا فى محاولة الإدارة إدراك مصلحة الطالب، ووقوف الطلاب صفاً واحداً لفهم حقوقهم وواجباتهم والمطالبة بها".

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