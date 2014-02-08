الأسبوع المقبل.. ترميم وصيانة المركز الرياضى بمديرية تعليم القاهرة

أكد هانى كمال، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، المسئول عن موظفى المركز الرياضى التابع للمديرية، أن هناك حملة لصيانة وترميم مرافق المبنى، بعد أن تعرض معظمها للتهالك، وتبدأ أعمال الترميم بدورات المياه وصيانة غرف تغيير الملابس، والاهتمام بأرضية الملاعب التابعة للمركز، فى ألعاب كرة القدم واليد والطائرة والسلة وحلبة الملاكمة التى تقع فى بداية المركز.

وأضاف "كمال"، أن أعمال الترميم تتم بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وتبدأ الأعمال بداية من الأسبوع المُقبل، بعد أن توصلت المديرية إلى اتفاق مع قيادات الهيئة، مشددا على تطبيق اللائحة الخاصة بتنظيم عمل العاملين بالمركز، بعد أن شكا عدد من العمال بالمركز الرياضى من سوء المعاملة والتهميش، مضيفا أن اللائحة مطلب شرعى لجميع العاملين، وتطبيقها لابد أن يحدث وفقا للقوانين المنظمة للعمل داخل المديرية، حيث إن اللائحة تضمن لهم مستحقاتهم المادية، ومعاملة كريمة من مديريهم المباشرين.

يذكر أن المركز الرياضى، أُنشئ بقرار مدير المديرية لعام 1977، وألغى المركز الكشفى بعين شمس وحمام السباحة بشبرا، وصدر قانون الكادر رقم 55 لعام 2007 وتعديلاته، وصدرت اللائحة التنفيذية رقم 418 لسنة 2013 ولم تتطرق إلى المراكز الرياضية، لذلك أعيد تشكيل اللائحة الخاصة بالهيكل الإدارى والفنى لتنظيم الأعمال، التى يقوم بها عاملو المركز بالحصول على حوافزهم بشكل قانونى.