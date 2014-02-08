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جابر يرد على أحلام: لا أحد يطلب منا شروطاً

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جابر يرد على أحلام: لا أحد يطلب منا شروطاً جابر يرد على أحلام: لا أحد يطلب منا شروطاً

بعد أن قالت الفنانة الإماراتية أحلام إنها لم تُعطِ بعد موافقتها النهائية على المشاركة في الموسم الثالث من برنامج "أراب أيدول"، مشيرة إلى شروط مسبقة لديها، طلبتها من إدارة محطة MBC، وهي بانتظار الموافقة عليها لتكون في البرنامج؛ وهي إن لم تلبَّ مطالبها ستمضي في طريقها وستواصل نشاطاتها الفنية، علق علي جابر، المدير العام لمجموعة قنوات "أم بي سي" على كلامها، في دردشة خاصّة بـ"سيدتي نت" فقال: "لا أحد طلب منا شروطاً. وفي كلّ الأحوال لا أعرف ما إذا طلبت شروطاً من غيري".

ومن المعروف أنّ أحلام كانت قد هدّدت عبر "تويتر" بالانسحاب من البرنامج، إذا لم تعلن "أم بي سي" أنّ راغب علامة ليس رئيساً للجنة التحكيم، فيما ردّ عليها راغب بطريقة غير مباشرة في مهرجان "ربيع سوق واقف"، إذ قال: "سمعنا كلاماً عن أحلام تقول فيه يا أنا يا راغب"، وأنا أقول اليوم: "بكرا منشوف إذا هيي موجودة أو لأ، وهيدا أكتر شي فيني قولو". وأضاف: "أنا أعرف أنها موجودة، فإما أن يكون التصريح غير صحيح، أو أنها قالت كلاماً "منها قدّه"، وسنرى صحة هذا الكلام قريباً.

 

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