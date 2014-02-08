بيدرو يعترف بغياب جماهير برشلونة عن كامب نو

برشلونة، (إفي): اتفق بيدرو رودريجز مهاجم برشلونة مع زميله البرازيلي داني ألفيش في أن جماهير الفريق الكتالوني لا تحضر بكثافة الى ملعب كامب نو خلال المباريات.

وأوضح بيدرو خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة سيفيليا يوم الأحد في الدوري الإسباني "بالطبع يوجد نقص كبير في المدرجات، اللعب وسط 40 الف متفرج مختلف تماما عن اللعب امام 80 أو 90 الف، طالما كان الجمهور معنا لمؤازرتنا، نتمنى أن يملأوا المقاعد ويستمتعوا بمشاهدتنا".

كان ألفيش قد وجه انتقادا حادا لمشجعي البرسا عقب المباراة الاخيرة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك امام ريال سوسيداد (2-0) بسبب احجام عدد كبير منهم عن التواجد بملعب كامب نو.

وفي سياق آخر شدد لاعب منتخب لاروخا على أنه لا توجد روح سلبية داخل فريقه، مبينا "على العكس، نعيش فترة عظيمة، ونأمل في الاستمرار على نفس الوتيرة، تحدونا الثقة في أنفسنا".

وفاز البلوجرانا في مباراة واحدة في آخر أربع جولات بالليجا، حيث خسر امام فالنسيا في الجولة الماضية 2-3 ، وقبلها تعادل مع ليفانتي 1-1 ومع أتلتيكو مدريد 0-0 ، فيما انتصر على مالاجا 3-0.

وبشأن مستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد عودته من الإصابة، قال بيدرو "أراه متحفزا ومركزا، لديه طموح لتطوير أدائه أكثر، لا توجد مشكلة بالنسبة له، لكني أتفهم شغف الجميع لرؤيته وهو يسجل الأهداف".

ويحتل حامل اللقب الكتالوني حاليا المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثالث، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد متفوقا عنهما بثلاث نقاط.