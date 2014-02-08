توتنام مهتم بضم ناجاتومو

لندن في 7 فبراير /أ ش أ/ أكدت الأنباء يوم الجمعة أن نادى توتنام هوتسبر الانجليزى يسعى لضم يوتو ناجاتومو مدافع انتر ميلان الإيطالي في موسم الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة "سبورت دايركت نيوز" أن توتنام غير مقتنع حتى الآن بمدافعه دانى روس الذي تم منحه فرص عديدة خلال الموسم الحالي وكانت أنباء قد ربطت بينه وبين الفارو بيريرا ودومينكو كريشيتو لكنه يبدو أن السبيرز حول اتجاهه الآن إلى اليابانى الدولي صاحب الـ /27 عاما/.

وأضافت الشبكة أنه على الرغم من أن توتنام ليس هو الفريق الوحيد الساعي لضم اللاعب وانه يواجه منافسة من جانب ناديي مانشستر يونايتد وريال مدريد غير أنه هو الأقرب لضم اللاعب في حالة تركه ناديه الإيطالي.

يذكر أن ناجاتومو حجز مكانه في التشكيل الأساسى للنيراتزورى منذ انتقاله من صفوف سيسينا في عام 2011 وشارك في أكثر من مائة مباراة بقميص الانتر .