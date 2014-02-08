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ويلشير: فرص أرسنال في التتويج لم تتأثر بعدم ضم لاعبين جدد

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ويلشير: فرص أرسنال في التتويج لم تتأثر بعدم ضم لاعبين جدد ويلشير: فرص أرسنال في التتويج لم تتأثر بعدم ضم لاعبين جدد

لندن / أ ش أ / اكد جاك ويلشير نجم ارسنال الشاب ان النادى فى حالة فنية جيدة تسمح له بالمنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الحالى حتى على الرغم من ان المدير الفنى ارسين فينجر لم ينجح فى ضم لاعبين متميزين الى صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الاخير.

ورغم انه كان من المتوقع ان يعزز ارسنال من صفوفه بقوة خاصة فى خط الهجوم خلال يناير الماضى الا ان ادارة المدفعجية لم تتمكن الا من التعاقد مع السويدى كيم كالستروم على سبيل الاعارة وهو اللاعب الذى تبين بعد اتمام التعاقد معه انه سيغيب عن الملاعب حتى منتصف مارس القادم بسبب الاصابة.

وعلى الرغم من ذلك، اكد نجم خط الوسط الشاب ويلشير ان فريق ارسنال زاخر بالفعل باللاعبين الجيدين وانه قادر على المنافسة بقوة على لقب الدورى الانجليزى هذا الموسم بالتشكيلة الحالية للفريق.

وقال ويلشير فى تصريحات ادلى بها لصحيفة صن البريطانية "الكثيرون يقولون اننا فى حاجة الى مهاجم جديد غير ان اوليفيه جيرو لاعب عظيم كما ان لوكاس بودولسكى قادر على ان يلعب فى الهجوم ايضا بشكل كفء".

ورغم تفاؤله ، ذكر ويلشير انه يتعين على المدفعجية الاستمرار فى تحسين ادائهم بشكل اكبر حتى نهاية البطولة فى مايو القادم .

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