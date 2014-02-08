أخبار عاجلة

الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل -
بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم -
الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماركا: خيسي سيكون بديل رونالدو

Google+ Print
ماركا: خيسي سيكون بديل رونالدو ماركا: خيسي سيكون بديل رونالدو

مدريد /أ ش أ/ كشفت صحيفة "ماركا" الأسبانية النقاب عن اللاعب الذي سيحل محل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادى ريال مدريد خلال العقوبة التي يقضيها بالإيقاف ثلاث مباريات.

وذكرت الصحيفة - في تقرير لها - أن النجم الصاعد خيسى سيتقمص شخصية رونالدو اعتبارا من مباراة فياريال في ظل ما يتمتع به من قوة ومهارة وقدرة على المراوغة بالكرة وتسجيل الأهداف .

وأضافت أن خيسى سوف يتحمل عبء مهمة تكاد تكون مستحيلة تتمثل في جعل مشجعي المارينجي ينسون أن نجمهم المفضل "سى أر 7" غير متواجد داخل أرض الملعب.

وأوضحت أنه في ظل غياب رونالدو، تحوم الشكوك حول مشاركة الويلزى جاريث بيل في اللقاء فسوف يتولى خيسى مهمة قيادة هجوم ريال مدريد في لقاء الأسبوع الحالي على الأقل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع