ماركا: خيسي سيكون بديل رونالدو

مدريد /أ ش أ/ كشفت صحيفة "ماركا" الأسبانية النقاب عن اللاعب الذي سيحل محل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادى ريال مدريد خلال العقوبة التي يقضيها بالإيقاف ثلاث مباريات.

وذكرت الصحيفة - في تقرير لها - أن النجم الصاعد خيسى سيتقمص شخصية رونالدو اعتبارا من مباراة فياريال في ظل ما يتمتع به من قوة ومهارة وقدرة على المراوغة بالكرة وتسجيل الأهداف .

وأضافت أن خيسى سوف يتحمل عبء مهمة تكاد تكون مستحيلة تتمثل في جعل مشجعي المارينجي ينسون أن نجمهم المفضل "سى أر 7" غير متواجد داخل أرض الملعب.

وأوضحت أنه في ظل غياب رونالدو، تحوم الشكوك حول مشاركة الويلزى جاريث بيل في اللقاء فسوف يتولى خيسى مهمة قيادة هجوم ريال مدريد في لقاء الأسبوع الحالي على الأقل.