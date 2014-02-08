إسبانيا تسعى لخطف ميسي الجديد من الأرجنتين

مدريد /أ ش أ/ بعد أن نجح الاتحاد الاسبانى لكرة القدم فى حسم معركة دييجو كوستا البرازيلى الاصل ومنحه الجنسية الاسبانية مما يتيح له المشاركة فى نهائيات كأس العالم القادمة ضمن منتخب لاروخا يستعد الخوض معركة جديدة حول ميسى الجديد.

واشارت صحيفة ماركا الاسبانية فى تقرير لها الجمعة أن المعركة هذه المرة سوف تكون مع الاتحاد الارجنتينى بشأن نجم فياريال الصاعد ماتياس ناويل ليفا.

فماتياس هو لاعب خط وسط صاعد يبلغ من العمر 17 عاما وخاض اولى مبارياته مع ناديه الاسبانى قبل عدة اسابيع تحت قيادة المدير الفنى مارسيلينو جارسيا توريل وسرعان ما أثبت أنه ولد نجما.

وبعد انتظار دام عام كامل حصل اللاعب على الجنسية الاسبانية قبل عدة أيام ويعمل الاتحاد الاسبانى حاليا عل دمج اللاعب فى منتخب لاروخا للناشئين الذى يتم تشكيله لكى يحقق حلم أى لاعب ويخوض اولى مبارياته الدولية .

ويبدو ان اللاعب الصغير نسى كل شئ عن تمثيل الارجنيتن وأنه يسير على نفس درب دييجو كوستا الذى فضل تمثيل منتخب لاروخا على تمثيل منتخب السابما البرازيلى.