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10 حقائق تزيد إثارة صدام ليفربول-أرسنال

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10 حقائق تزيد إثارة صدام ليفربول-أرسنال 10 حقائق تزيد إثارة صدام ليفربول-أرسنال

يستضيف ليفربول نظيره أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يوم السبت في قمة الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

اسم الفريقين كفيل بأن يضمن إثارة بالغة ستحظى بها هذه المواجهة.

إلا أن FilGoal.com يعرض 10 حقائق تشعل هذا الصدام أكثر.

- ليفربول فاز بمباراة واحدة في أخر 13 مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري، رغم أن سبع مواجهات منهم انتهت بالتعادل.

- يسعى أرسنال لتحقيق الفوز الثالث على التوالي له في أنفيلد، حيث لم ينجح المدفعجية في تحقيق هذا الإنجاز منذ فعلها في الفترة من فبراير 1973 حتى نوفمبر 1974.

- تشيزني حارس أرسنال حافظ على نظافة شباكه لـ11 مباراة، وهو أعلى رقم بين حراس الفرق المتنافسة على التتويج.

- سواريز وستوريدج مهاجما ليفربول لعبا سويا 11 مباراة في الدوري هذا الموسم، الفريق الوحيد الذي منعهما من التسجيل كان أرسنال.

- سانتي كازورلا نجم أرسنال سجل مرتين في ثلاث مباريات لعبها أمام ليفربول.

- الفوز الأخير لليفربول على أرسنال في أنفيلد يعود إلى مباراة دوري أبطال أوروبا في 2008، بنتيجة 4-2.

- الخسارة من أرسنال 2-0 في الدور الأول، كانت أخر مباراة فشل ليفربول في التسجيل فيها، حيث سجل بعدها 45 هدفا في 16 مباراة.

- ليفربول أفضل فريق في إنجلترا ينهي الشوط الأول بنتيجة لصالحه.. ولكن هذا الحال يتغير في الشوط الثاني.

- لم يخسر أرسنال أي مباراة منذ الخسارة من مانشستر سيتي 6-3 في ديسمبر 2013، حيث فاز بعدها في ست مباريات وتعادل مرتين.

- لم يخسر أيضا ليفربول أي مباراة في 2014 حتى الآن، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل مرتين.

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