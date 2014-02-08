نيجيريا تتعاون مع الأرجنتين كرويا

أبوجا /أ ش أ/ حث السفير الأرجنتيني الجديد لدي أبوجا جوستافو دزوجالا اتحاد كرة القدم النيجيري على دعم التعاون في مجال كرة القدم وخاصة بين أندية الدوري في كلا البلدين من خلال الزيارات المتبادلة.

وذكر بيان أصدره المتحدث الإعلامي للاتحاد النيجيري أديمولا أولاجيري الجمعة أن مطالبة السفير جاءت خلال زيارة قام بها إلى مقر الاتحاد بابوجا للاجتماع مع رئيسه أمينو ميجاري، مشيرا إلى أن السفير أكد على أهمية التعاون بين البلدين وخاصة أن نيجيريا هي بطل كأس أمم أفريقيا 2013.

وقال البيان إن السفير أكد أن كرة القدم ليست مجرد لعبة بل أداه لدعم العلاقات والصداقة بين الدول والشعوب، منوها بأن رئيس الاتحاد أعرب عن استعداد نيجيريا للتعاون مع الأرجنتين في مجال الرياضة وكرة القدم بصفة خاصة.