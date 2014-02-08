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"الأوقاف" تقرر موضوعات خطب شهر جمادى الآخرة بعد استطلاع رأى الدعاة

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"الأوقاف" تقرر موضوعات خطب شهر جمادى الآخرة بعد استطلاع رأى الدعاة "الأوقاف" تقرر موضوعات خطب شهر جمادى الآخرة بعد استطلاع رأى الدعاة

قررت وزارة الأوقاف أن تكون خطب الجمعة لشهر جمادى الآخر، التى تبدأ الشهر القادم، عن أربع موضوعات تم اختيارها من خلال استبيان نشر على صفحتها لاستطلاع آراء الدعاة والمتخصصين، وكانت كالآتى: الجمعة الأولى من جمادى الآخرة التى توافق 7 / 3 / 2014، الإدمان وأثره المدمر على الفرد والمجتمع.

أما الجمعة الثانية من جمادى الآخرة التى توافق 14 / 3 / 2014 "أهمية التخطيط فى حياة الأفراد والأمم"، والجمعة الثالثة من جمادى الآخرة التى توافق 21 / 3 / 2014 "ترتيب الأولويات وأثره فى حياة الأفراد والأمم" والجمعة الرابعة من جمادى الآخرة التى توافق 28 / 3 / 2014 "ظاهرة أطفال الشوارع وقضايا الأحداث وإهمال النشء".

وأكدت الوزارة أن ذلك جاء بعد الاطلاع على نتائج الاستبيان واستطلاع الرأى حول الموضوعات المطروحة لشهر جمادى الآخرة، وكانت نسبة التأييد لهذه الموضوعات فوق 70%، وكان لبعض المشاركين ملاحظات جزئية وضعناها فى الاعتبار سواء فى تعديل العنوان كما فى الموضوع الرابع "ظاهرة أطفال الشوارع وقضايا الأحداث وإهمال النشء"، حيث أضيف عنصر إهمال النشء، ليناسب كل البيئات فى التناول، أم فى اقتراحات جزئية سنراعيها عند إعداد عناصر الموضوعات، أم فى اقتراحات أخرى سنضعها فى الحسبان فى الشهور المقبلة.

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مصر 365