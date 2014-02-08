اختتام التمرين التحضيري للقوات الجوية السعودية

اختتمت بقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بحضور قائد القوات الجوية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، فعاليات التمرين التحضيري للقوات الجوية، استعدادًا للتمرين المشترك السعودي - الأمريكي ( العلم الأحمر - العلم الأخضر 2014 ) . ويأتي التمرين ضمن الاستعدادات التي تقوم بها القوات الجوية من أجل مشاركة فعالة ومشرفة بطائرات ( اف - 15 إس ) في التمرين المشترك الذي سيقام بإذن الله في قاعدة نيلس بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الامريكية. وأعرب الفريق الرويلي عن شكره للمشاركين في التمرين التحضيري على ما بذلوه من جهود وتدريبات متقنة، حاثًا إياهم على مواصلة الجهد والاستفادة من التدريبات المشتركة. وفي نهاية التمرين التقطت الصور التذكارية فيما تسلم معاليه هدية تذكارية بهذه المناسبة.