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وفد أمريكي تعليمي يزور مدرسة ابن البيطار الابتدائية

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وفد أمريكي تعليمي يزور مدرسة ابن البيطار الابتدائية وفد أمريكي تعليمي يزور مدرسة ابن البيطار الابتدائية

    قام وفد من شركة RTI الأمريكية العالمية للتطوير والتدريب مكون من السيد جوناثان كروس والسيد برندن ميلر يوم الخميس بزيارة الى مدرسة ابن البيطار الابتدائية التابعة لمكتب التربية والتعليم بشمال الرياض، حيث كان في استقبالهم مدير المدرسة الأستاذ محمد الورافي ومعلمو المدرسة وطلابها.

وقام الوفد بالتجول في المدرسة والاطلاع على البيئة المدرسية والفصول الدراسية والمناهج التعليمية والأنشطة الطلابية ومعرض السلامة المرورية وتجربة دمج طلاب التربية الخاصة بالتعليم العام، ورافقهم في الجولة مشرف اللغة الانجليزية بمكتب الشمال الأستاذ أحمد المرشد.

وفي نهاية الزيارة قدم الوفد شكره لمدير ومعلمي وطلاب المدرسة على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة مبدياً إعجابه بمهارة العروض التي قدمت والتجارب المنفذة في المدرسة.

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